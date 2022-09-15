Очікується, що електричний наступник Volvo XC90 буде представлений в останньому кварталі цього року.

Недавні заявки на торговельну марку, подані до бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу, свідчать про те, що автомобіль буде названо Embla, відмовившись від традиційної буквено-цифрової номенклатури бренду.

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Основою нового електричного позашляховика стане платформа автовиробника SPA2, яка може вмістити безліч двигунів внутрішнього згоряння та повністю електричних силових агрегатів. Наступник XC90 стане першою моделлю Volvo, яка використовуватиме цю платформу, але кілька інших підуть аналогічним шляхом у найближчі роки. Електрична версія платформи запропонує абсолютно рівну підлогу.

Звіти свідчать про те, що Embla буде пропонуватися клієнтам з одним і двома двигунами з потужністю в діапазоні 400-455 к.с. Забезпечувати двигуни буде літій-іонний акумулятор ємністю 100 кВт/год з 800-вольтовою технологією, яка забезпечить швидку зарядку постійним струмом і запас ходу понад 600 км.

«Це дуже хвилюючий час для нас, тому що він переносить нас в іншу сферу — це ще один будівельний блок у майбутнє», — сказав виконавчий директор Volvo Джим Роуен, говорячи про електричний позашляховик. «Ця модель є надзвичайно важливим транспортним засобом для нас».

Запатентовані зображення Embla показали, що його дизайн буде дуже схожий на концепт Recharge, представлений у 2021 році. Передня частина буде мати знайомі, але вишукані світлодіодні фари з яскравими денними ходовими вогнями. Також буде невелика штучна решітка радіатора, а бічний профіль виглядає дуже схожим на поточний XC90. Однак задня частина автомобіля зовсім інша завдяки новим світлодіодним заднім ліхтарям у формі кігтів омара.

Інтер’єр Volvo Embla також значно відрізнятиметься від поточної моделі, відображаючи її основу EV. Виявлені зображення показали, що позашляховик матиме портретно-орієнтовану інформаційно-розважальну систему, але може бути повністю позбавлений традиційної панелі приладів, можливо, поступившись місцем дисплею, встановленому на рульовій колонці, або просунутому проекційному дисплею з технологією доповненої реальності.