Ожидается, что электрический преемник Volvo XC90 будет представлен в последнем квартале этого года.

Недавние заявки на торговую марку, поданные в бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза, свидетельствуют о том, что автомобиль будет назван Embla, отказавшись от традиционной буквенно-цифровой номенклатуры бренда.

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Основой нового электрического внедорожника станет платформа автопроизводителя SPA2, которая может вместить множество двигателей внутреннего сгорания и полностью электрических силовых агрегатов. Преемник XC90 станет первой моделью Volvo, которая будет использовать эту платформу, но несколько других пойдут по аналогичному пути в ближайшие годы. Электрическая версия платформы предложит абсолютно ровный пол.

Отчеты свидетельствуют о том, что Embla будет предлагаться клиентам с одним и двумя двигателями с мощностью в диапазоне 400 – 455 л.с. Обеспечивать двигатели будет литий-ионный аккумулятор емкостью 100 кВт/ч с 800-вольтовой технологией, которая обеспечит быструю зарядку постоянным током и запас хода свыше 600 км.

“Это очень волнующее время для нас, потому что оно переносит нас в другую сферу — это еще один строительный блок в будущее”, – сказал исполнительный директор Volvo Джим Роуэн, говоря об электрическом внедорожнике. “Эта модель сама по себе является чрезвычайно важным транспортным средством для нас”.

Запатентованные изображения Embla показали, что его дизайн будет очень похож на концепт Recharge, представленный в 2021 году. Передняя часть будет иметь знакомые, но изысканные светодиодные фары с яркими дневными ходовыми огнями. Также будет представлена небольшая искусственная решетка радиатора, а боковой профиль выглядит очень похожим на текущий XC90. Однако задняя часть автомобиля совсем другая, благодаря новым светодиодным задним фонарям в форме когтей омара.

Интерьер Volvo Embla также будет значительно отличаться от текущей модели, отражая ее основу EV. Просочившиеся изображения показали, что внедорожник будет иметь портретно-ориентированную информационно-развлекательную систему, но может быть полностью лишен традиционной панели приборов, возможно, уступив место дисплею, установленному на рулевой колонке, или продвинутому проекционному дисплею с технологией дополненной реальности.