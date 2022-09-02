Седан, который называется Lynk & Co 03, построен на платформе Volvo XC40 и использует его двигатели.

На автошоу в Чэнду презентовали новый Lynk&Co 03. Седан от подразделения Geely прошел серьезный фейслифтинг. Об этом сообщает сайт Autohome.

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Lynk&Co 03 выпускают с 2018 года, и он стоит в Китае от $20 000. Он построен на платформе кроссовера Volvo XC40 и шведские инженеры приняли участие в его разработке. Модель продается и за пределами Китая.

В отличие от родственного кроссовера Lynk&Co 01, седан серьезно изменился внешне и стал агрессивнее на вид. У него огромная решетка радиатора и новые "двухэтажные" фары со светодиодной оптикой. Фонари теперь растянуты на всю ширину кузова, а крышка багажника украшена спойлером. Кроме того, заменены крылья и капот.

Салон Lynk&Co 03 2023 претерпел еще более радикальные изменения. Ему заменили руль, переднюю панель и рычаг КПП, а еще появились новый виртуальный щиток приборов и большой сенсорный дисплей мультимедийной системы. Центральную консоль выполнили двухуровневой.

Базовым теперь является 2,0-литровая турбочетверка Volvo с увеличенной до 218 л. с. мощностью. Также можно выбрать 262-сильный гибрид с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором. Оба варианта получили 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Остался в линейке заряженный вариант Lynk&Co 03+. Он сохранил 265-сильный турбомотор объемом 2,0 л, 8-ступенчатый автомат и полный привод. Узнать его можно с обвесом и антикрылом.