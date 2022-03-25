Китайская компания Geely приостановила производство автомобилей на заводе БелДжи в Беларуси. На предприятии была организована сборка кроссоверов Atlas Pro и Coolray.

Об этом сообщает портал Motor со ссылкой на пресс-службу компании. Завод "БелДжи" был остановлен 16 марта и, по предварительным оценкам, не будет запущен как минимум до 1 апреля. По официальным данным, остановка конвейера связана с нарушением логистических связей и задержкой поставок составляющих.

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В компании Geely ожидают, что проблемы с логистикой могут повлиять на планы марки по выводу новинок на российский рынок. Напомним, что пока на рынке страны-агрессора покупателям предлагаются четыре кроссовера – Tugella, Coolray, Atlas Pro и Atlas предыдущего поколения.

Аналитики Financial Times считают, что причина остановки завода в Беларуси – не только в задержках с доставкой компонентов из Китая. По данным издания, руководство Geely изучает последствия ведения бизнеса в России на фоне сложной геополитической ситуации. Другими словами, в компании хотели бы увеличить свою долю рынка после ухода мировых автопроизводителей, но опасаются возможных санкций, в частности, риска потерять возможность работы в цивилизованных странах. В частности, шведская компания Volvo, которая принадлежит холдингу Geely, одной из первых прекратила работу на рынке РФ.