Китайська компанія Geely призупинила виробництво автомобілів на заводі "БелДжи" в Білорусії. На підприємстві було організовано складання кросоверів Atlas Pro та Coolray.

Про це повідомляє портал Motor із посиланням на пресслужбу компанії. Завод "БелДжи" було зупинено 16 березня і, за попередніми оцінками, не запустять як мінімум до 1 квітня. За офіційними даними, зупинка конвеєра пов'язана з порушенням логістичних зв'язків та затримкою постачання складників.

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У компанії Geely очікують, що проблеми з логістикою можуть вплинути на плани марки щодо виведення новинок на російський ринок. Нагадаємо, що поки що на ринку країни-агресора покупцям пропонуються чотири кросовери – Tugella, Coolray, Atlas Pro та Atlas попереднього покоління.

Аналітики Financial Times вважають, що причина зупинки заводу в Білорусії – не лише у затримках з доставлянням складників з Китаю. За даними видання, керівництво Geely вивчає наслідки ведення бізнесу у Росії на тлі складної геополітичної ситуації. Іншими словами, у компанії хотіли б збільшити свою частку ринку після відходу світових автовиробників, але побоюються можливих санкцій, зокрема ризику втратити можливість роботи в цивілізованих країнах. Зокрема, шведська компанія Volvo, що належить холдингу Geely, однією з перших припинила роботу на ринку РФ.