9 ноября в 16 часов по Киевскому времени презентован совершенно новый электрический кроссовер Volvo EX90

Дизайнеры Volvo Cars, работая над интерьером будущего EX90, преследовали амбициозную цель: транслировать ценности через материалы и переосмыслить роскошь в современном мире.

Поэтому новый Volvo EX90 отличается не только прогрессивными технологиями, но и отличительными чертами скандинавского дизайна: простотой, комфортом и использованием природных материалов.

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Новый стиль в интерьере EX90 подчеркивает элегантность салона в авто и отражает амбициозную цель Volvo Cars: стать климатически нейтральной компанией к 2040 году.



Новый SUV от Volvo украшен инновационным материалом Nordico. Он олицетворяет скандинавские ценности и устанавливает новый стандарт дизайна интерьера автомобилей премиум-класса. Nordico прогрессивный и технически усовершенствованный. За основу этот материал содержит текстиль, изготовленный из переработанных материалов: пластиковых бутылок и биоматериалов, собранных в лесах Швеции и Финляндии.



Сидения Volvo EX90 выполнены из смеси шерсти и ткани, согласно строгим стандартам устойчивого развития по экологическим и социальным вопросам, а также благополучию животных.

Особая персонализированная атмосфера

Владельцам Volvo EX90 предлагает персонализировать атмосферу внутри автомобиля и его внешний вид. Это возможно путем синхронизации 7 различных «комнат» отделки интерьера с цветом обивки экстерьера.

Каждая комната, специально созданная дизайнерами, отражает разный характер и особую атмосферу в соответствии со вкусами владельца авто. А это воплощение скандинавского стиля жизни и олицетворение его симбиотической связи с прекрасной природой севера.

Спокойная и сдержанная уверенность

Скандинавский стиль укоренился в дизайне Volvo EX90: длинные и светлые дни скандинавского лета, отраженные темными и пасмурными зимами со сменой времен года, нашли свое отражение в панорамной крыше и большом количестве стекла в кабине авто. А это – максимальное количество света внутри автомобиля.

Новый Volvo EX90: элегантный и безопасный

Транслируя ценности скандинавского дизайна, Volvo EX90 создан не только элегантным, но и эффективным. Это полностью электрический семейный автомобиль с еще более высокими стандартами безопасности.



Примером является интеграция в автомобиль технологии lidar, входящая в стандартную комплектацию Volvo EX90. Lidar (Light Detection and Ranging) – это метод дистанционного зонирования, использующий свет в форме импульсного лазера для измерения дальности с высокой точностью. Эта технология способна обнаружить пешеходов на расстоянии до 250 метров.

Volvo Cars работает над внедрением технологии автономного вождения, и lidar играет ключевую роль в безопасности владельцев во время движения авто.

Оптимизация для улучшения радиуса действия

Дизайн экстерьера нового SUV очень эффективен. Поверхность электромобиля гладкая и обтекаемая. Естественно, аэродинамическое сопротивление является врагом эффективности – поэтому EX90 разработан так, чтобы оптимизировать запас хода путем снижения такого сопротивления и сопротивления ветру.

Изящная и скругленная передняя часть авто, в сочетании со стеклом и дверными ручками на уровне кузова, обеспечивает постоянный поток воздуха к задней части. Такое дизайнерское решение уменьшает коэффициент лобового сопротивления авто до 0,29, как в большом 7-местном внедорожнике. Аэродинамическая эффективность нового Volvo EX90 действительно впечатляет.

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Созданный для впечатления: полностью электрический флагманский SUV EX90 презентуют 9 ноября в 16:00 по киевскому времени, — на эксклюзивном событии в самом сердце Стокгольма.

Смотрите видео презентации Volvo EX90: