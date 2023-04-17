Компанія Volvo показала розкішний електричний кросовер EX90 у виконанні Excellence. Він пропонує чотиримісний салон, топове оснащення та дорогі матеріали оздоблення.

Польоти першим класом. Саме з цим за задумом розробників мають асоціюватися поїздки на Volvo EX90 Excellence. Шведи не стали вигадувати нічого нового, тому, як і у випадку з попередником XC90 Excellence, оснастили електричний кросовер індивідуальними кріслами другого ряду, холодильником та аудіосистемою Bowers & Wilkins з динаміками у підголівниках та підтримкою технології об’ємного звуку Dolby Atmos.

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Оскільки це топверсія, то для оздоблення салону використовували шпон натурального дерева та сумішеву вовну/текстиль Nordico, який отримують з перероблених пластикових пляшок, біосировини та пробкового дерева. Кристал на консолі, що розділяє крісла, управляє ароматизатором з трьома різними запахами. Важіль виготовлений фірмою Orrefors, шведським виробником посуду та декоративних предметів з кришталю.

Відрізнити версію Excellence від звичайного EX90 можна за двоколірним кузовом та 22-дюймовими колесами особливого дизайну. Першим ринком для кросовера стане Китай.

Заявлений пробіг без підзарядки за тамтешнім циклом CLTC – 650 кілометрів. Силових установок в EX90 дві, обидві двомоторні та з батареєю CATL номінальною ємністю 111 кВт-год (реально доступні 107 кВт-год).