Мы также видим интерьер, и хотя общее обновление похоже на Explorer, продаваемое в Китае, оно не идентично.

В скором времени появится обновленный Ford Explorer. Учитывая, что сейчас у нас есть публичные фотографии новой модели без камуфляжа, новинка может появиться очень скоро. По сути, у нас есть неофициальный дебют Explorer 2024 до того, как вы должны его увидеть.

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Новое лицо не должно стать неожиданностью – в прошлом году Ford представил новый Explorer для Китая с той же решеткой радиатора, теперь большей и прямоугольной формы. Его окружают немного более тонкие фары, расположенные в самом верху, но внизу этот конкретный Explorer использует другую панель по сравнению с китайским аналогом. Это может зависеть от комплектации, поскольку наши шпионские источники считают, что синий внедорожник, представленный здесь, является версией ST-Line.

Подобная история сзади, где новые задние фонари теперь включают в себя горизонтальную функцию, которая простирается внутрь люка. Он не образует сплошную световую полосу, как мы видим на других автомобилях сегодня, но он похож на Explorer, который продается в Китае. Основные корпуса задних фонарей, однако, имеют другие элементы освещения на рынке Северной Америки. Здесь мы видим вертикально ориентированные фонари заднего хода, окруженные частными красными скобками для стоп-сигналов. В Китае вы найдете С-образные элементы с обратными горизонтальными индикаторами. Незначительные отличия, конечно, но достаточны, чтобы разделить SUV для соответствующих регионов.

На одной шпионской фотографии изображена приборная панель и передние сиденья в полном объеме, где мы видим больший сенсорный экран в ландшафтном стиле, установленный на перемещенных вентиляционных отверстиях, и небольшую группу элементов управления. Это может быть стандартный экран, который выглядит больше, чем текущее стандартное предложение, но меньше, чем дополнительный 10,4-дюймовый экран с портретной ориентацией. Также есть новая цифровая приборная панель, но в целом компоновка существенно отличается от модели Explorer для китайского рынка и ее 27-дюймового экрана, занимающей большую часть приборной панели.

Варианты трансмиссии на данный момент неизвестны, но мы считаем, что текущий выбор останется без изменений. 2023 Explorer доступен с 2,3-литровым четырехцилиндровым двигателем EcoBoost, 3,3-литровым гибридом V6 или 3,0-литровым V6 с двойным турбонаддувом в более высоких комплектациях.