Ми також бачимо інтер’єр, і хоча загальне оновлення схоже на Explorer, що продається в Китаї, воно не ідентичне.

Незабаром з’явиться оновлений Ford Explorer. Враховуючи, що зараз ми маємо публічні фотографії нової моделі без камуфляжу, новинка може з’явитися дуже скоро. По суті, ми маємо тут неофіційний дебют Explorer 2024 до того, як ви повинні його побачити.

Читайте також: Ford Puma оновиться вже наступного року

Нове обличчя не повинно стати несподіванкою – минулого року Ford представив новий Explorer для Китаю з тією ж решіткою радіатора, тепер більшої та прямокутної форми. Його оточують трохи тонші фари, розташовані в самому верху, але внизу цей конкретний Explorer використовує іншу панель порівняно з китайським аналогом. Це може залежати від комплектації, оскільки наші шпигунські джерела вважають, що синій позашляховик, представлений тут, є версією ST-Line.

Подібна історія ззаду, де нові задні ліхтарі тепер включають горизонтальну функцію, яка простягається всередину люка. Він не утворює суцільної світлової смуги, як ми бачимо на інших автомобілях сьогодні, але він схожий на Explorer, який продається в Китаї. Основні корпуси задніх ліхтарів, однак, мають інші елементи освітлення для ринку Північної Америки.

Тут ми бачимо вертикально орієнтовані ліхтарі заднього ходу, оточені частковими червоними дужками для стоп-сигналів. У Китаї ви знайдете С-подібні елементи з горизонтальними зворотними індикаторами. Незначні відмінності, звичайно, але достатні, щоб розділити SUV для відповідних регіонів.

На одній шпигунській фотографії зображено приладову панель і передні сидіння в повному обсязі, де ми бачимо більший сенсорний екран у ландшафтному стилі, встановлений на переміщених вентиляційних отворах, і невелику групу елементів керування. Це може бути стандартний екран, який виглядає більшим, ніж поточна стандартна пропозиція, але меншим, ніж додатковий 10,4-дюймовий екран з портретною орієнтацією. Також є нова цифрова панель приладів, але загалом компонування суттєво відрізняється від моделі Explorer для китайського ринку та її 27-дюймового екрана, що займає більшу частину приладової панелі.

Варіанти трансмісії на цю мить ще невідомі, але ми вважаємо, що поточний вибір залишиться без змін. 2023 Explorer доступний з 2,3-літровим чотирициліндровим двигуном EcoBoost, 3,3-літровим гібридом V6 або 3,0-літровим V6 з подвійним турбонаддувом у вищих комплектаціях.