Наступного року оновлений субкомпактний кросовер отримає візуальне оновлення і електричну версію.

Незважаючи на те, що Ford оголосив про плани припинити виробництво Fiesta в жовтні минулого року, ми все ще не можемо сказати що історія суперміні закінчилася. У той час як субкомпактний хетчбек відходить, його еквівалент кросовера продовжуватиме жити та отримає фейсліфтинг у 2024 році. Наші шпигуни натрапили на прототип оновленої моделі, який проходив тестування у версії ST, судячи з великих коліс і гальм, а також подвійних вихлопних наконечників.

Читайте також: Кросовер Ford Puma ST показав відмінні результати у лосиному тесті

Не дозволяйте громіздкому камуфляжу змусити вас повірити, що Puma зазнає серйозних змін, оскільки це буде лише проміжне оновлення. Насправді Ford розширить лінійку, включивши першу в історії версію EV. Замість того, щоб отримати спеціальну платформу, модель з нульовим рівнем викидів використовуватиме ту саму архітектуру, що й кросовер з традиційним двигуном, тому дизайн повинен бути майже ідентичним.

З того, що ми можемо сказати, виглядає так, ніби блакитний овал перемістили на решітку радіатора, що не так вже й дивно, оскільки те саме сталося, коли Ford оновив Focus. За маскуванням видно фари нового дизайну, а ті, що розташовані ззаду, — це поточні фари. Швидше за все, задні ліхтарі отримають лише оновлення графіки, зберігаючи той самий розмір і форму.

У той час як задній бампер, здається, був перенесений з існуючої Puma ST, передній має новий дизайн і більше не містить протитуманних фар. Ford міг інтегрувати їх у головні фари, щоб надати передній панелі чистішого вигляду. Оскільки це лише рестайлінг, бічний профіль, ймовірно, залишиться незмінним, хоча версія EV може отримати деякі аерооптимізовані колеса для підвищення ефективності.

Наші шпигуни не змогли зазирнути всередину кабіни, але на деяких шпигунських знімках здається, що центральні вентиляційні отвори перемістили вище на панелі приладів. Для Ford було б доцільно встановити свою інформаційно-розважальну систему SYNC4, яка вже використовується в оновленому Focus. Mondeo – ще одна культова табличка, яка померла в Європі – отримала орієнтовану на портрет інформаційно-розважальну систему в Китаї, де все ще доступний середньорозмірний седан.

Ford продовжить виробництво Puma на своєму заводі в Крайові в Румунії, де еквівалент електромобіля вийде на конвеєр наступного року. Станом на березень 2023 року орієнтована на продуктивність версія ST продається в двох варіантах, оскільки клієнти можуть вибрати один із двох трициліндрових бензинових двигунів з турбонаддувом. Менший 1,0-літровий млин із м’яким гібридом має 168 кінських сил і 183 фунт-фути (248 Ньютон-метрів) крутного моменту, що спрямовується на передню вісь через семиступінчасту автоматичну коробку з подвійним зчепленням. 1,5-літровий варіант має 197 к.с. і 236 фунт-фут (320 Нм), які спрямовуються на дорогу через шестиступінчасту механічну коробку передач.