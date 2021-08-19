Спортивний кросовер на платформі Fiesta виконав маневри так, що змусив соромитись значно дорожчі автомобілі. Втім, поведінка машини на треку все ж була не бездоганною.

У першій спробі зі швидкістю входження 79 км/год, що перевищує мінімальний стандарт іспанського каналу Km77, спортивний кросовер Ford Puma ST зачепив один конус, але показав кращий результат на вищій швидкості.

Дивіться також: Mercedes-Benz S-Class 2021 року показав бездоганний слалом, але провалив лосиний тест: відео

Щоб скласти іспит, автомобілю потрібно не зачепити жодного конусу, під час виконання “об’їзду лося” на швидкості у 77 км/год. Зазвичай тестові автомобілі показують тим кращі результати виконання вправи, чим менша швидкість. Але спортивний Ford Puma зробив усе навпаки.

Перша спроба показала непоганий результат на швидкості 79 км/год, але це було лише розігрівом для найкращого заїзду. Швидкість кросовера на вході в маневр становила 81 км/год, режим руху – звичайний. Жодного збитого конусу.

Режим “Спорт” зробив кросовер досить стрибучим. Більш того, задня внутрішня шина має тенденцію відриватись від асфальту, так само як у Ford Fiesta ST.

Виконання маневру на швидкості 81 км/год ставить Ford Puma ST попереду таких моделей, як Porsche Taycan Turbo S, Toyota Supra та Mercedes-AMG A45 S, які показали свої кращі результати на швидкостях 78, 77 та 75 км/год, відповідно. Кращі результати мають Kia Stinger (82 км/год), Tesla Model 3 (83 км/год) та Ford Focus 4 покоління (83 км/год).

У слаломному випробуванні Puma ST показав кращу керованість у звичайному, а не спортивному режимі.

Експерти Km77 відзначили, що субкомпактний спортивний кросовер відчувається різким і гострим, має дуже чуйне кермове управління та чудове зчеплення, що забезпечується хорошими шинами 225/40R19 Michelin Pilot Sport 4S.