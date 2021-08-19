Спортивный кроссовер на платформе Fiesta выполнил маневры так, что заставил стыдиться значительно более дорогие автомобили. Впрочем, поведение машины на треке все же было не безупречным.

В первой попытке со скоростью вхождения 79 км/ч, что превышает минимальный стандарт испанского канала Km77, спортивный кроссовер Ford Puma ST зацепил один конус, но показал лучший результат на высокой скорости.

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Чтобы сдать экзамен, автомобилю нужно не задеть ни одного конуса, во время исполнения "объезда лося" на скорости в 77 км/ч. Обычно тестовые автомобили показывают тем лучше результаты выполнения упражнения, чем меньше скорость. Но спортивный Ford Puma сделал все наоборот.

Первая попытка показала неплохой результат на скорости 79 км/ч, но это было лишь разогревом для лучшего заезда. Скорость кроссовера на входе в маневр составляла 81 км/ч, режим движения – обычный. Ни одного сбитого конуса.

Режим "Спорт" сделал кроссовер довольно прыгающим. Более того, задняя внутренняя шина имеет тенденцию отрываться от асфальта, так же как в Ford Fiesta ST.

Выполнения маневра на скорости 81 км/ч ставит Ford Puma ST впереди таких моделей, как Porsche Taycan Turbo S, Toyota Supra и Mercedes-AMG A45 S, которые показали свои лучшие результаты на скоростях 78, 77 и 75 км/ч соответственно. Лучшие результаты имеют Kia Stinger (82 км/ч), Tesla Model 3 (83 км/ч) и Ford Focus 4 поколения (83 км/ч).

В слаломном испытании Puma ST показал лучшую управляемость в обычном, а не спортивном режиме.

Эксперты Km77 отметили, что субкомпактный спортивный кроссовер ощущается резким и острым, имеет очень чуткое рулевое управление и превосходное сцепление, что обеспечивается хорошими шинами 225 / 40R19 Michelin Pilot Sport 4S.