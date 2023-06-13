В следующем году обновленный субкомпактный кроссовер получит визуальное обновление и электрическую версию.

Несмотря на то, что Ford объявил о планах прекратить производство Fiesta в октябре прошлого года, мы все еще не можем сказать, что история супермини закончилась. В то время как субкомпактный хэтчбек уходит, его эквивалент кроссовера будет продолжать жить и получит фейслифтинг в 2024 году. Наши шпионы наткнулись на прототип обновленной модели, который проходил тестирование в версии ST, судя по большим колесам и тормозам, а также двойным выхлопным наконечникам.

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Не позволяйте громоздкому камуфляжу заставить вас поверить, что Puma претерпит серьезные изменения, поскольку это будет только промежуточное обновление. На самом деле, Ford расширит линейку, включив первую в истории версию EV. Вместо того чтобы получить специальную платформу, модель с нулевым уровнем выбросов будет использовать ту же архитектуру, что и кроссовер с традиционным двигателем, поэтому дизайн должен быть почти идентичным.

Из того, что мы можем сказать, выглядит так, будто голубой овал переместили на решетку радиатора, что не так удивительно, поскольку то же произошло, когда Ford обновил Focus. За маскировкой видны фары нового дизайна, а расположенные сзади – это текущие фары. Скорее всего, задние фонари получат только обновление графики, сохраняя тот же размер и форму.

В то время как задний бампер, кажется, был перенесен из существующей Puma ST, передний имеет новый дизайн и больше не содержит противотуманных фар. Ford мог интегрировать их в главные фары, чтобы придать передней панели более чистый вид. Поскольку это только рестайлинг, боковой профиль, вероятно, останется неизменным, хотя версия EV может получить некоторые аэрооптимизированные колеса для повышения эффективности.

Наши шпионы не смогли заглянуть внутрь кабины, но на некоторых шпионских снимках кажется, что центральные вентиляционные отверстия переместили выше на приборной панели. Для Ford было бы целесообразно установить свою информационно развлекательную систему SYNC4, которая уже используется в обновленном Focus. Mondeo – еще одна умершая в Европе культовая табличка – получила ориентированную на портрет информационно-развлекательную систему в Китае, где все еще доступен среднеразмерный седан.

Ford продолжит производство Puma на своем заводе в Крайове в Румынии, где эквивалент электромобиля выйдет на конвейер в следующем году. По состоянию на март 2023 ориентированная на производительность версия ST продается в двух вариантах, поскольку клиенты могут выбрать один из двух трехцилиндровых бензиновых двигателей с турбонаддувом. Меньшая 1,0-литровая мельница с мягким гибридом имеет 168 лошадиных сил и 183 фунт-фута (248 Ньютон-метров) крутящего момента, направляемого на переднюю ось через семиступенчатую автоматическую коробку с двойным сцеплением. 1,5-литровый вариант имеет 197 л. и 236 фунт-фут (320 Нм), направляющихся на дорогу через шестиступенчатую механическую коробку передач.