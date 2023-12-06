Водитель этого маленького электрического фургона может одновременно касаться руками переднего и заднего бампера, чего с любым другим транспортным средством сделать невозможно.

Китайские фургоны Runhorse – новички на рынке коммерческого транспорта. Они имеют электромотор мощностью 3000 Вт, выдающий аж 4 лошадиные силы, который питается от аккумулятора LiFePO4 емкостью 5,7 кВт-ч.

Машина в длину всего 2,2 м, ширина – 1,26 м, высоту – 1,5 м. Она способна разогнаться до 45 км/ч.

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Здесь все так же как во "взрослых" машинах. Есть даже обогреватель на 800 Вт для холодного времени года. О камере заднего вида, Bluetooth, радио, а также про электростеклоподъемник, панель приборов, светодиодные фары можно и не упоминать – они есть в стандартной комплектации.

По грузоподъемности "китайца" тоже все в норме: кроме водителя среднего телосложения в салон и можно разместить поклажу общим весом 90 кг. Так что это идеальный инструмент для службы доставки, почтовых отправлений, курьерских услуг и тому подобное.

Видимость водительского сиденья всегда должна быть 100%. Это помогает обеспечить качественный омыватель, который нужно иметь под рукой. А в холодное время он еще должен выдерживать морозы. Кстати, на WOG вы всегда сможете приобрести качественный зимний омыватель. Рекламна інформація

Запас хода здесь также привлекательный – до 100 километров на одной зарядке. Для городской эксплуатации такого пробега вполне достаточно. Благодаря небольшим размерам этот четырехколесный электрический фургончик легко передвигается по узким улицам, тротуарам и дорожкам.

На этой 4-колесной базе и ей родственной ходовой с электротяговым приводом могут быть различные версии как автомобиля для частных поездок, так и для коммерческого использования. Есть также трехколесные версии такого же назначения.

В последнее время мировые СМИ и блогеры почему-то остановили свой взгляд только на одноместной модели фургона, хотя в продуктовой линейке китайской компании Runhorse Electric Vehicles уже появился добрый десяток аккумуляторных моделей и их модификаций именно в малоформатной размерной группе.

Диапазон ценников разный. Самый маленький и самый простой маленький фургон продается по цене 2900 долларов, но в зависимости от комплектации, грузового отсека стоимость может доходить до 4500 долларов США.