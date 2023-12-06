Водій цього маленького електричного фургона може одночасно торкатися руками переднього і заднього бампера, чого з будь-яким іншим транспортним засобом зробити неможливо.

Китайські фургони Runhorse – новачки на ринку комерційного транспорту. Вони мають електромотор потужністю 3000 Вт, що видає аж 4 кінські сили, який живиться від акумулятора LiFePO4 ємністю 5,7 кВт-год.

Машина у довжину всього 2,2 м, ширина – 1,26 м, висоту – 1,5 м. Вона здатна розігнатись до 45 км/год.

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Тут все так само як в "дорослих" машинах. Є навіть обігрівач на 800 Вт для холодної пори року. Про камеру заднього огляду, Bluetooth, радіо, електросклопідіймач, панель приладів, світлодіодні фари можна й не згадувати – вони є у стандартній комплектації.

Щодо вантажності "китайця", то окрім водія середньої статури в салон і можна розмістити поклажу загальною вагою 90 кг. Так що це ідеальний інструмент для служби постачання, поштових відправлень, кур’єрських служб тощо.

Видимість із водійського сидіння завжди має бути 100%. Це допомагає забезпечити якісний омивач, який слід мати під рукою. А в холодну пору він ще й має витримувати морози. До речі, на WOG ви завжди зможете придбати якісний зимовий омивач. Рекламна інформація

Запас ходу тут також привабливий – до 100 кілометрів на одній зарядці. Для міської експлуатації такого пробігу цілком достатньо. Завдяки невеликим розмірам цей чотириколісний електричний фургончик легко пересувається вузькими вулицями, тротуарами й доріжками.

На цій 4-колісній базі та їй спорідненій ходовій з електротяговим приводом можуть бути різні версії як автомобіля для приватних поїздок, так і для комерційного використання. Є також триколісні версії такого ж призначення.

Останнім часом світові ЗМІ та блогери чомусь зупинили свій погляд лише на одномісній моделі фургона, хоча в продуктовій лінійці китайської компанії Runhorse Electric Vehicles вже з'явився добрий десяток акумуляторних моделей та їх модифікацій саме в малоформатній розмірній групі.

Діапазон цінників різний. Найменший та найпростіший маленький фургон продається за ціною 2900 доларів, але в залежності від комплектації, вантажного відсіку вартість може доходити до 4500 доларів США.