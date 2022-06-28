Фан-автомобіль у вантажній версії Citroen My Ami Cargo швидко перевезе невеликі вантажі, товари чи обладнання на короткі відстані всередині міст.

Сімейство комерційного транспорту Citroen розширюється з появою легкого комерційного автомобіля (LCV) Citroen Ami Cargo.

Переваги Ami, які важливі «на кожен день»: електричний привід, економічність в експлуатації, простота управління, компактність і маневреність в місті, можливість зарядки від звичайної розетки 220 В, вбудований кабель для зарядки, тд.

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Citroen Ami Cargo має всі ключові переваги електромобільності:

Це електромобіль! Головна особливість Citroen Ami Cargo в тому, що це електромобіль – забудьте про витрату палива – цього більше немає. Крім того, новинка дарує легке і безшумне водіння, а також хорошу динаміку під час їзди – завдяки обертовому моменту, який доступний вже з першого обороту ротора електромотора. Тяговий літій-іонний акумулятор ємністю 5,5 кВт/год заряджається від звичайної побутової розетки з напругою 220 В всього за три години. При цьому запас ходу моделі CITROЁN Ami Cargo сягає до 75 км, чого цілком достатньо для звичайних щоденних поїздок по місту або в найближчому передмісті. Завдяки електромотору потужністю 6 кВт електромобіль розвиває максимальну швидкість до 45 км/год.

Маневреність і гнучкість. Ami Cargo має невеликі розміри: довжина - 2,41 м; ширина - 1,39 м; висота - 1,52 м. Разом з вражаючим діаметром розвороту (лише 7,20 м), все це суттєво спрощує рух містом: маневрування і паркування.

Захист водія та вантажу. Електромобіль Citroen My Ami Cargo пропонує хороший рівень захисту, що значно перевершує 2- або 3-колісні транспортні засоби. Все завдяки сталевому трубчастому каркасу, який може надійно вберегти від ударів. Новинка дозволяє їздити навіть в погану погоду, зважаючи на наявність повністю закритого салону з вбудованою системою опалення. Крім того, висота кузова і положення водія електромобіля Ami Cargo знаходяться на тій же висоті, що і у інших транспортних засобів: це гарантує хороший огляд. Нарешті, всі засклені поверхні (лобове скло, бокові вікна, заднє скло, люк) забезпечують огляд на 360°, а панорамний скляний дах додатково підкреслює внутрішній простір і дарує відчуття затишку.

Адаптація і кастомізація під запити клієнтів. Citroen дозволяє клієнтам оформити машину у відповідності до айдентики компанії. Це допоможе зробити Ami Cargo ще більш помітним в транспортному потоці. Доступний широкий вибір аксесуарів: шторки на вікна, килимки, відділення для зберігання речей, зажим-тримач для смартфона, адаптер DAT@MI для підключення смартфона. Усе це допоможе зробити електромобіль Ami Cargo ще більш функціональним. Передбачені навіть такі дрібниці, як зручна вертикальна сітка для утримання вантажу, щоб той не випадав при відкритих дверях.