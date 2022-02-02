Зростання рику важко назвати надто суттєвим, але відбулись важливі зміни у рейтингу лідерів.

Січневий ринок нових комерційних автомобілів у порівнянні з минулим роком збільшився на 6% і становив 956 машин, повідомляє Укравтопром.

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Кращий результат минулого місяця продемонструвала французька марка Citroen, 188 авто якої поповнили вітчизняний парк вантажних та спец автомобілів. У порівнянні з минулим роком січневі реєстрації нових комерційних авто цієї марки збільшились у два з половиною рази.

Друге місце в рейтингу марок посіла Renault, яка рік тому була лідером ринку. Відносно січня 2021 року реєстрації нових Рено в Україні впали на 45%, до 111 од.

Незважаючи на 10 відсоткове відставання від свого торішнього результату, Fiat зберіг за собою третю позицію з показником 81 авто.

Білоруський МАЗ посів четверте місце – 77 зареєстрованих авто. У порівнянні з січнем минулого року реєстрації нових МАЗів зменшились майже на 14 відсотків.

Замикає ТОП-5 січневого ринку нових комерційних авто Ford, в заліку якого 61 реєстрація (-27% до січ. 2021р.).