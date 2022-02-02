Продаж автомобілів почав поступово збільшуватися на початку минулого року, у зв’язку з відновленням економіки після першого року пандемії, але з літа 2021 року знову почали падати.

Базовий прогноз продажів нових автомобілів у Європі на 2022 рік також не надто оптимістичний. Про це йдеться у звіті аналітичної агенції Eurostat. Цікаво, що точних цифр не наводиться, оскільки розкид у прогнозах дуже великий.

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Оптимістичний прогноз агентства наступного року передбачає 5-процентне зростання авторинку, а песимістичний – падіння на 14%. Реалізація того чи іншого сценарію залежатиме від того, як довго триватиме дефіцит електроніки для автомобілів.

Крім того, паніка навколо коронавірусу, яка спалахує в різний час по всьому світу, вплине на ринок, ускладнивши синхронізацію автомобільних ланцюжків поставок. Як довго продовжуватиметься стрімке зростання цін на автомобілі — фактор, який також відіграє значну роль. Це у поєднанні з інфляцією може призвести до виснаження купівельної спроможності населення.

При цьому сегмент легкових автомобілів та сегмент легких комерційних автомобілів (LCV) розрізняються за динамікою продажів у Європі. За даними Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), продаж автомобілів наприкінці минулого року впав на 18,1% порівняно з кінцем 2020 року. Однак завдяки високим продажам у першій половині минулого року ринок LCV показав зростання на 10,5%.

Як ми вже неодноразово повідомляли, ключовим фактором динаміки автомобільного ринку в 2021 став дефіцит електронних компонентів. Продаж зріс на початку року, коли економіка відновилася після першого року пандемії, але влітку продажі знову почали знижуватися, оскільки автомобільні заводи не змогли задовольнити попит через брак чіпів. При цьому ціни зросли.

За різними статистичними даними, минулого року середня ціна нового автомобіля збільшилася на 17%. Найгірше те, що, за прогнозами, на тлі дефіциту нових автомобілів тенденція зростання цін збережеться. Голова AEB Томас Стерцель зазначив, що автомобільна промисловість ще має пройти довгий шлях, щоб подолати глобальний спад виробництва та нові логістичні проблеми, пов’язані з перебоями в ланцюжку поставок.

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Сьогодні динаміка авторинку визначається наявністю комерційних автомобілів, оскільки попит зараз перевищує пропозицію. З урахуванням прогнозованої ситуації у 2022 році зменшення дефіциту автомобілів найближчим часом не очікується, тому Шерцель прогнозує, що до кінця року ринок повторить торішній результат, але до листопада автомобільна промисловість буде «червоною».

Промисловість, як і раніше, відчуває вкрай відчутний дефіцит напівпровідників і поки що незрозуміло, коли все повернеться на свої кола. На думку багатьох експертів галузі, не слід очікувати на швидке вирішення проблеми дефіциту, оскільки виробниче планування зазвичай переноситься на кілька місяців уперед. Можна прогнозувати, що у найближчі 7-8 місяців ситуація з пропозицією суттєво не зміниться.

Також очікується, що в найближчі кілька місяців ціна на нові автомобілі зросте в середньому ще на 5%». Від цього ринок значно сповільниться, порівняно з минулим роком. Для нових моделей LCV у гіршому випадку зростання у 2022 році становитиме 1%. Оптимістична версія розвитку ринку передбачає навіть зростання продажу лише на рівні 5%. Однак це не відноситься до автомобілів, які продовжуватимуть дорожчати, і в той же час виникне дефіцит, що призведе до падіння продажів, що продовжується.