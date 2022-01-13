Продажі автомобілів у КНР збільшилися. Зростання китайського авторинку зафіксовано вперше за три роки.

Продажі автомобілів у КНР у 2021 році збільшилися на 3,8% і склали приблизно 26,28 млн, свідчать дані Китайської асоціації автовиробників (CAAM).

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Продажі пасажирських автомобілів за підсумками року збільшилися на 6,5% - до 21,48 млн. У тому числі продаж седанів підвищився на 7,1%, до 9,93 млн, позашляховиків - на 6,8%, до 10,1 млн , А продажі мінівенів практично не змінилися і склали 1,06 млн.

Число реалізованих комерційних транспортних засобів, на частку яких припадає менше 20% всього ринку, скоротилися на 6,6% - до 4,79 млн. Продажі вантажівок впали на 8,5% - до 4,29 млн, а продажі автобусів підвищилися 12,6% – до 505 тис.

Тим часом у грудні намітилося зниження авторинку – сукупний обсяг проданих машин зменшився на 1,6% у річному вираженні через обвал ринку комерційних автомобілів на 20,1%. Число проданих пасажирських автомобілів збільшилося на 2%.

Реалізація машин, що працюють на нетрадиційних джерелах енергії (NEV), у 2021 році злетіла на 157,5%, до 3,52 млн. одиниць, йдеться у звіті CAAM.

Згідно з грудневим прогнозом CAAM, продаж автомобілів в Китаї в 2022 році збільшиться на 5,4%, до 27,5 млн, причому реалізація машин на альтернативних джерелах енергії зросте на 47% і досягне 5 млн.