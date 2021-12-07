На вулицях Харкова зняли найдоступніший електромобіль в Україні. Крім ціни, він ще й примітний тим, що 4-дверний та чотиримісний!

На фото – прототип компанії Vilkon Electric Vehicles. А сама модель, судячи з ґрат радіатора, називається Lulida. Судячи з китайських написів на задніх дверях, перед нами переосмислений і перелицьований китайський електромобіль. Але це на перший погляд. Насправді, як з'ясувалось, це спільний українсько-китайський проєкт. У Піднебесній виготовляють раму, кузов та інші деталі, а все, що стосується електрики та електроніки, робиться в Україні харківськими майстрами.

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Відомо, що, за заявами української компанії, базова вартість 4-місного компактного електромобіля (з 4 кВт електромотором) складе 170 000 грн. В даному випадку запас ходу буде на рівні 100 км, але його можна збільшити до 200 км (з таким запасом ходу авто буде дорожчим). За замовчуванням в міні-електричці кондиціонера немає (тільки пічка), зате є камера заднього виду, мультимедіа, передні електросклопідйомники і т.п.

Насправді ідея проєкту “Доступний електромобіль для України” в теорії може бути перспективна, особливо для використання такого авто в комерційних цілях (кур'єрська доставка тощо). Зарядка – від звичайної 220-вольтової розетки (6-7 годин), опціонально – швидка зарядка (3-4 години). Передбачається ще й версія із сонячними батареями.