На улицах Харькова засняли самый доступный электромобиль в Украине. Кроме цены, он еще и примечателен тем, что 4-дверный и четырехместный!

На фото – прототип компании Vilkon Electric Vehicles. А сама модель, судя по решетке радиатора, называется Lulida. Судя по китайским надписям на задней двери, перед нами переосмысленный и перелицованный китайский электромобиль. Но это казалось бы. На самом деле, как выяснилось, это совместный украинско-китайский проект. В Поднебесной производят раму, кузов и другие детали, а все, что касается электричества и электроники, делается в Украине харьковскими мастерами.

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По заявлениям украинской компании, базовая стоимость 4-местного компактного электромобиля (с 4 кВт электромотором) составит 170 тысяч грн. В данном случае запас хода будет на уровне 100 км, но его можно увеличить до 200 км (с таким запасом хода будет дороже). По умолчанию в мини-электричке кондиционера нет (только печка), зато есть камера заднего вида, мультимедиа, передние электростеклоподъемники и т.п.

На самом деле, идея проекта "Доступный электромобиль для Украины" в теории может быть перспективна, особенно для использования такого автомобиля в коммерческих целях (курьерская доставка и т.д.). Зарядка – от обычной 220-вольтовой розетки (6-7 часов), опционально – быстрая зарядка (3-4 часа). Предполагается еще и версия с солнечными батареями.