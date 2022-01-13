Продажи автомобилей в КНР увеличились. Рост китайского авторынка зафиксирован впервые за три года.

Продажи автомобилей в КНР в 2021 году увеличились на 3,8% и составили примерно 26,28 млн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

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Продажи пассажирских автомобилей по итогам года увеличились на 6,5% – до 21,48 млн. В том числе продажа седанов повысилась на 7,1%, до 9,93 млн, внедорожников – на 6,8%, до 10,1 млн, А продажи минивэнов практически не изменились и составили 1,06 млн.

Число реализованных коммерческих транспортных средств, на долю которых приходится менее 20% всего рынка, сократились на 6,6% – до 4,79 млн. Продажи грузовиков упали на 8,5% – до 4,29 млн, а продажи автобусов выросли 12,6% – до 505 тыс.

Между тем в декабре наметилось снижение авторынка – совокупный объем проданных машин уменьшился на 1,6% в годовом выражении из-за обвала рынка коммерческих автомобилей на 20,1%. Число проданных пассажирских автомобилей увеличилось на 2%.

Реализация машин, работающих на нетрадиционных источниках энергии (NEV), в 2021 году взлетела на 157,5%, до 3,52 млн. единиц, говорится в отчете CAAM.

Согласно декабрьскому прогнозу CAAM, продажи автомобилей в Китае в 2022 году увеличится на 5,4%, до 27,5 млн, причем реализация машин на альтернативных источниках энергии возрастет на 47% и достигнет 5 млн.