Продажи автомобилей начали постепенно увеличиваться в начале прошлого года, в связи с восстановлением экономики после первого года пандемии, но с лета 2021 года снова начали падать.

Базовый прогноз продаж новых автомобилей в Европе на 2022 год тоже не слишком оптимистичен. Об этом говорится в отчете аналитического агентства Eurostat. Интересно, что точных цифр не приводят, поскольку разброс в прогнозах очень велик.

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Оптимистичный прогноз агентства в следующем году предполагает 5-процентный рост авторынка, а пессимистичный – падение на 14%. Реализация того или иного сценария будет зависеть от того, как долго будет продолжаться дефицит электроники для автомобилей.

Кроме того, паника вокруг коронавируса, которая вспыхивает в разное время по всему миру, повлияет на рынок, усложнив синхронизацию автомобильных цепочек поставок. Как долго будет продолжаться стремительный рост цен на автомобили – фактор, также играющий значительную роль. Это в сочетании с инфляцией может привести к истощению покупательной способности населения.

При этом сегмент легковых и сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) различаются по динамике продаж в Европе. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи автомобилей в конце прошлого года упали на 18,1% по сравнению с концом 2020 года. Однако благодаря высоким продажам в первой половине прошлого года рынок LCV показал рост на 10,5%.

Как мы уже неоднократно сообщали, ключевым фактором динамики автомобильного рынка в 2021 году стал дефицит электронных компонентов. Продажи выросли в начале года, когда экономика возобновилась после первого года пандемии, но летом продажи снова начали снижаться, поскольку автомобильные заводы не смогли удовлетворить спрос из-за нехватки чипов. При этом цены выросли.

По разным статистическим данным, в прошлом году средняя цена нового автомобиля увеличилась на 17%. Хуже всего то, что, по прогнозам, на фоне дефицита новых автомобилей тенденция роста цен сохранится. Глава AEБ Томас Стерцель отметил, что автомобильной промышленности еще предстоит пройти долгий путь, чтобы преодолеть глобальный спад производства и новые логистические проблемы, связанные с перебоями в цепочке поставок.

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Сегодня динамика авторынка определяется наличием коммерческих автомобилей, поскольку спрос сейчас превышает предложение. С учетом прогнозируемой ситуации в 2022 году уменьшение дефицита автомобилей в ближайшее время не ожидается, поэтому Стерцель прогнозирует, что до конца года рынок повторит прошлогодний результат, но до ноября автомобильная промышленность будет “красной”.

Промышленность по-прежнему испытывает крайне ощутимый дефицит полупроводников и пока неясно, когда все вернется на круги. По мнению многих экспертов отрасли, не следует ожидать быстрого решения проблемы дефицита, поскольку производственное планирование обычно переносится на несколько месяцев вперед. Можно прогнозировать, что в ближайшие 7-8 месяцев ситуация с предложением не изменится.

Также ожидается, что в ближайшие несколько месяцев цена на новые автомобили вырастет в среднем еще на 5%. От этого рынок значительно замедлится по сравнению с прошлым годом. Для новых моделей LCV в худшем случае рост в 2022 году составит 1%. Оптимистичная версия развития рынка предполагает даже рост продаж на уровне 5%. Однако это не относится к автомобилям, которые будут продолжать дорожать, и в то же время возникнет дефицит, что приведет к падению продаж, что продолжается.