В последний месяц лета украинский автопарк пополнили 8,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 22% больше, чем годом ранее. Это лучший августовский результат за последние восемь лет.

Наибольшим спросом, как и год назад, пользовались автомобили марки Renault, которые были зарегистрированы 1274 шт. Однако по сравнению с прошлым годом августовская реализация новых “Рено” в Украине уменьшилась на 4,5 процента.

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Сохранила свою прошлогоднюю позицию и японская марка Toyota, регистрации автомобилей которой выросли почти на 10% до 1260 ед.

На третьей позиции в рейтинге “КИА”, которая в пять раз увеличила свой результат годичной давности. Автомобили этой корейской марки выбрали 840 покупателей.

Четвертый результат у Nissan – 446 авто (+59%). Спрос на автомобили Skoda в годовом исчислении вырос на 49% до 438 авто, этого с запасом хватило на пятое место.

Также в ТОП-10 августа 2021 вошли такие марки: Mitsubishi – 373 шт. (+63%); Volkswagen – 370 шт. (-34%); Chery – 367 шт. (+151%); Hyundai – 347 шт. (+2%) Suzuki – 297 шт. (-4%).

По итогам прошедшего месяца, титул бестселлера на украинском рынке новых легковых автомобилей достался автомобилю KIA Sportage. Этот компактный кроссовер в августе выбрали 603 автомобилиста.

Всего с января по август текущего года украинцы приобрели и поставили на учет 66,7 тыс. Новых легковых автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.