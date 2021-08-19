Новый Nissan Juke уже доступен в салонах официальных дилеров, объявлены цены и комплектации. Прайс начинается от 515 210 грн.

Новый Nissan Juke второго поколения существенно отличается от своего предшественника. Он стал значительно больше и серьезнее на вид. Есть немало изменений как в технической части, так и в оснащении.

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Nissan Juke 2021 4210 миллиметров в длину, а колесная база достигает 2635 миллиметров. В салоне стало гораздо больше места не только для водителя и переднего пассажира, но и для пассажиров заднего ряда. Объем багажника также вырос, теперь он составляет 422 литров.

Дизайн стал более серьезным, хотя кроссовер и унаследовал некоторые фирменные черты предшественника. Juke сохранил двухэтажную переднюю оптику, она теперь диодная во всех версиях, а также замаскированные задние ручки дверей.

Новый Ниссан Джук 2021 в Украине доступен лишь с 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 114 л. с. среди коробок передач на выбор – 6-ступенчатая МКП или новый 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод только передний.

В украинских реалиях Nissan Juke чувствует себя вполне комфортно: энергоемкая подвеска хорошо справляется с плохими дорогами. Аэродинамические шумы начинают проникать в салон лишь на скорости более 140-150 км ч. Достаточно острый руль дает возможность ловко и с азартом объездить неровности дороги и очень уверенно чувствовать себя в поворотах.

1,0-литрового бензинового двигателя вполне достаточно в городе. На трассе, особенно при обгонах на больших скоростях, ощущается легкая нехватка мощности. А учитывая, что шасси нового Nissan Juke отлично сбалансированы, на него можно было бы устанавливать и более мощный двигатель.

Базовая комплектация Ниссан Джук 2021, которая называется Visia, стоит 515 210 гривен (19 336 долларов). Она уже довольно богатая и включает в себя кондиционер, круиз-контроль, системы автоматического торможения и много других опций. Правда доступна эта комплектация исключительно с механической коробкой передач.

7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями доступен из второй комплектации Acenta. Стоит самый доступный Nissan Juke ”на автомате" 613 920 гривен (23 040 долларов).

Всего для нашего рынка предусмотрено пять фиксированных комплектаций и одна спецверсия. Самая дорогая комплектация под названием N-Design стоит 786 360 гривен (29 512 долларов).