Рост рыка трудно назвать слишком существенным, но произошли важные изменения в рейтинге лидеров.

Январский рынок новых коммерческих автомобилей по сравнению с прошлым годом увеличился на 6% и составил 956 машин, сообщает Укравтопром.

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Лучший результат прошлого месяца продемонстрировала французская марка Citroen, 188 автомобилей которой пополнили отечественный парк грузовых и спец автомобилей. По сравнению с прошлым годом январские регистрации новых коммерческих автомобилей этой марки увеличились в два с половиной раза.

Второе место в рейтинге марок заняла Renault, которая год назад была лидером рынка. Относительно января 2021 года регистрации новых Рено в Украине упали на 45%, до 111 ед.

Несмотря на 10% отставание от своего прошлогоднего результата, Fiat сохранил за собой третью позицию с показателем 81 авто.

Белорусский МАЗ занял четвертое место – 77 зарегистрированных автомобилей. По сравнению с январем прошлого года регистрации новых МАЗов уменьшились почти на 14 процентов.

Замыкает ТОП-5 январского рынка новых коммерческих автомобилей Ford, в зачете которого 61 регистрация (-27% до янв. 2021 г.).