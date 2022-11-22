Одной из самых ожидаемых будущих моделей Audi является полностью электрический Q6 e-tron.

Q6 e-tron будет спортивным внедорожником премиум-класса, имеющим общую основу с будущим Porsche Macan EV, характеризующимся последними достижениями с точки зрения технологий и динамики вождения.

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Помимо многочисленных снимков закамуфлированных прототипов, которые мы видели в течение последних нескольких лет, фотошпионы поймали электрический внедорожник Audi с нескрываемой передней частью, что мало оставляет воображение. Используя это в качестве основы, иллюстратор создал новую визуализацию Q6 e-tron, изображая, как может выглядеть серийная модель.

Q6 e-tron будет иметь разделенные фары спереди, подобно седану A6 e-tron. Верхние блоки будут иметь матричную светодиодную графику для высокотехнологичного вида, по крайней мере, в некоторых комплектациях. Подобно меньшему Q4 e-tron, решетка радиатора будет покрыта и окрашена в серебристый цвет, но воздухозаборники бампера останутся функциональными.

Из профиля Q6 e-tron будет выглядеть более динамично, чем ваш обычный внедорожник, благодаря рельефным линиям кузова и спортивным пропорциям. Хвост будет типичным для немецкого бренда с агрессивными горизонтально установленными светодиодными задними фонарями.

Помимо традиционного внедорожника, Audi также выпустит купе-внедорожник Q6 e-tron Sportback с наклонной линией крыши и встроенным спойлером. Как и в случае с большинством современных моделей Audi, вариант RS, ориентированный на высокую производительность, с еще более спортивным обвесом присоединится к ассортименту позже.

Шпионские снимки интреьера показали отличную от текущего ассортимента Audi компоновку. На приборной панели доминирует большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы с портретной ориентацией в сочетании с цифровой приборной панелью. Многофункциональное рулевое колесо с плоским низом и четырьмя спицами имеет новую эмблему Audi, а центральная консоль имеет меньше кнопок, чем когда-либо раньше.

Audi не разглашает технические характеристики, однако было подтверждено, что Porsche Macan EV будет производить до 603 л. и 1000 Нм крутящего момента от двух электродвигателей. Audi могла бы использовать такую же установку для флагманской модели Q6 e-tron со значком RS в сочетании со спортивной настройкой шасси.

Меньшие варианты могут быть предложены с двойными электродвигателями от концепции A6 e-tron, производящими 470 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Что касается запаса хода, то в концептуальной форме автомобиль A6 e-tron сможет проехать до 700 км. Более ограниченный диапазон является более безопасным вариантом для менее аэродинамического внедорожника, что ставит его ближе к конкурентам, включая внедорожник Mercedes-Benz EQE и BMW iX.

Первоначально ожидалось, что Audi Q6 e-tron появится к концу 2022 года. Однако его премьера может быть отложена, хотя мы надеемся, что он дебютирует ранее связанный с ним Porsche Macan EV, который был отложен на 2024 год.