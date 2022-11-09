Інші зміни включають удосконалення двигуна задньої осі, стандартну пневматичну підвіску, зменшення коефіцієнта лобового опору та більш екологічний виробничий процес.

У спробі зробити електричну лінійку Audi трохи менш заплутаною, позашляховик e-tron офіційно став Audi Q8 e-tron і SQ8 2024 року, також з кузовом Sportback.

Ще в 2018 році суббренд E-Tron був представлений як перша повністю електрична серійна модель бренду. Відтоді було представлено сім інших електричних Audi, у кожній з яких були інші позначення. Стратегія Audi протягом наступних трьох років передбачає випуск понад 20 моделей електромобілів, а варіанти ДВС будуть вилучені з продажу в 2030 році. Тому в ієрархії e-tron потрібно було навести лад.

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Тож після оновлення позашляховик e-tron та Sportback були перейменовані відповідно на Q8 e-tron та Q8 e-tron Sportback.

Нове обличчя, краща аеродинаміка та новий логотип

Оновлення Q8 e-tron 2024 року є досить м’яким. решітка радіатора стала відповідати більш сучасним електромобілям Audi. Новий зовнішній вигляд став причиною зменшення аеродинамічного коефіцієнту з 0,28 до 0,27 для позашляховика та з 0,26 до 0,24 cw для Sportback.

Також новим у Q8 e-tron є фірмовий стиль Audi з чотирма кільцями у 2D-вигляді.

Всередині зміни залишаться незначними. Операційна система Audi MMI touch response не має фізичних кнопок, натомість в салоні аж два великих дисплеї. Нові варіанти внутрішнього оздоблення включають світло-коричневе горіхове дерево та екологічно чистий технічний матеріал, частково виготовлений із перероблених ПЕТ-пляшок.

Швидша зарядка, кращий діапазон

Найсуттєвіший приріст для Q8 e-tron можна знайти в акумуляторному відділі. Для початкового рівня Q8 50 e-tron ємність батареї зросла з 69 кВт-год до 89 кВт-год (95 кВт-год брутто), що становить збільшення на 29 відсотків.

У поєднанні з новим програмним забезпеченням для керування батареєю, яке покращує корисну ємність, запас ходу Q8 50 e-tron виріс з 341 км до 491 км для позашляховика та 505 км для Sportback.

Для збільшення діапазону на одному заряді Q8 55 e-tron і SQ8 e-tron отримують батарею ємністю 106 кВт-год (114 кВт-год брутто) — порівняно з 86 кВт-год (95 кВт-год брутто) у попередніх моделях.

У той час як швидкість заряджання постійним струмом 150 кВт Q8 50 e-tron залишається незмінною, моделі 55 і SQ8 мають незначне збільшення до 170 кВт. Цього достатньо для швидкої зарядки від 10 до 80 відсотків за 31 хвилину.