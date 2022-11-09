Другие изменения включают усовершенствование двигателя задней оси, стандартную пневматическую подвеску, уменьшение коэффициента лобового сопротивления и более экологичный производственный процесс.

В попытке сделать электрическую линейку Audi чуть менее запутанной, внедорожник e-tron официально стал Audi Q8 e-tron и SQ8 2024 года, а также с кузовом Sportback.

Еще в 2018 году суббренд е-Tron был представлен в качестве первой полностью электрической серийной модели бренда. С тех пор были представлены семь других электрических Audi, в каждой из которых были другие обозначения. Стратегия Audi в течение следующих трех лет предполагает выпуск более 20 моделей электромобилей, а варианты ДВС будут изъяты из продаж в 2030 году. Поэтому в иерархии e-tron нужно было навести порядок.

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После обновления внедорожник e-tron и Sportback были переименованы соответственно на Q8 e-tron и Q8 e-tron Sportback.

Новое лицо, улучшенная аэродинамика и новый логотип

Обновление Q8 e-tron 2024 года достаточно мягкое. Решетка радиатора стала соответствовать более современным электромобилям Audi. Новый внешний вид стал причиной уменьшения аэродинамического коэффициента с 0,28 до 0,27 внедорожника и с 0,26 до 0,24 cw для Sportback.

Также у Q8 e-tron обновлен фирменный стиль Audi с четырьмя кольцами в 2D-виде.

Внутри изменения останутся незначительными. Операционная система Audi MMI touch response не имеет физических кнопок, а в салоне целых два больших дисплея. Новые варианты внутренней отделки включают светло-коричневое ореховое дерево и экологически чистый технический материал, частично изготовленный из переработанных ПЭТ-бутылок.

Быстрая зарядка, лучший диапазон

Самый существенный прирост Q8 e-tron можно найти в аккумуляторном отделе. Для начального уровня Q8 50 e-tron емкость батареи выросла с 69 кВт-ч до 89 кВт-ч (95 кВт-ч брутто), что составляет увеличение на 29 процентов.

В сочетании с новым программным обеспечением для управления батареей, улучшающим полезную емкость, запас хода Q8 50 e-tron вырос с 341 км до 491 км для внедорожника и 505 км для Sportback.

Для увеличения диапазона на одном заряде Q8 55 e-tron и SQ8 e-tron получают батарею емкостью 106 кВт-ч (114 кВт-ч брутто) по сравнению с 86 кВт-ч (95 кВт-ч брутто) в предыдущих моделях.

В то время как скорость заряда постоянным током 150 кВт Q8 50 e-tron остается неизменной, модели 55 и SQ8 имеют незначительное увеличение до 170 кВт. Этого достаточно для быстрой зарядки от 10 до 80 процентов за 31 минуту.