Однією з найбільш очікуваних майбутніх моделей Audi є повністю електричний Q6 e-tron.

Q6 e-tron буде спортивним позашляховиком преміум-класу, який має спільну основу з майбутнім Porsche Macan EV, що характеризується останніми досягненнями з точки зору технологій і динаміки водіння.

Читайте також: Audi Q8 E-Tron оновився зовні та отримав кращу батарею

Крім численних знімків закамуфльованих прототипів, які ми бачили протягом останніх кількох років, фотошпигуни спіймали електричний позашляховик Audi з неприхованою передньою частиною, яка мало залишає простору для уяви. Використовуючи це як основу, ілюстратор створив нову візуалізацію Q6 e-tron, зображуючи, як може виглядати серійна модель.

Q6 e-tron матиме розділені фари спереду, подібно до седана A6 e-tron. Верхні блоки матимуть матричну світлодіодну графіку для високотехнологічного вигляду, принаймні в деяких комплектаціях. Подібно до меншого Q4 e-tron, решітка радіатора буде покрита та пофарбована в сріблястий колір, але повітрозабірники бампера залишаться функціональними.

З профілю Q6 e-tron виглядатиме динамічніше, ніж ваш звичайний позашляховик, завдяки рельєфним лініям кузова та спортивним пропорціям. Хвіст буде типовим для німецького бренду з агресивними горизонтально встановленими світлодіодними задніми ліхтарями.

Окрім традиційного позашляховика, Audi також випустить купе-позашляховик Q6 e-tron Sportback із похилою лінією даху та вбудованим спойлером. Як і у випадку з більшістю сучасних моделей Audi, варіант RS, орієнтований на високу продуктивність, із ще більш спортивним обвісом приєднається до асортименту пізніше.

Шпигунські знімки інтер’єру показали відмінне від поточного асортименту Audi компонування. На панелі приладів домінує великий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи з портретною орієнтацією в поєднанні з цифровою панеллю приладів. Багатофункціональне рульове колесо з плоским низом і чотирма спицями має нову емблему Audi, а центральна консоль має менше кнопок, ніж будь-коли раніше.

Audi не розголошує технічні характеристики, однак було підтверджено, що Porsche Macan EV вироблятиме до 603 к.с. і 1000 Нм крутного моменту від двох електродвигунів. Audi могла б використати таку саму установку для флагманської моделі Q6 e-tron зі значком RS у поєднанні зі спортивним налаштуванням шасі.

Менші варіанти можуть бути запропоновані з подвійними електродвигунами від концепції A6 e-tron, які виробляють 470 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Що стосується запасу ходу, то в концептуальній формі седан A6 e-tron зможе проїхати до 700 км. Більш обмежений діапазон є безпечнішим варіантом для менш аеродинамічного позашляховика, що ставить його ближче до конкурентів, включаючи позашляховик Mercedes-Benz EQE та BMW iX.

Спочатку очікувалося, що Audi Q6 e-tron з’явиться до кінця 2022 року. Однак його прем’єра може бути відкладена, хоча ми сподіваємося, що він дебютує раніше пов’язаного з ним Porsche Macan EV, який було відкладено на 2024 рік.