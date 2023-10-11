Также представлена электрическая версия кроссовера. Продажи стартуют в марте 2024 года.

Компания BMW представила кроссовер BMW X2 2024 модельного года, который поступит в США в марте следующего года с новым дизайном и набором новых технологий. Мировой публичный дебют кроссовера запланирован на Japan Mobility Show в Токио, которая стартует 26 октября.

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Салон стал просторнее, место для колен на задних сиденьях увеличено на 3 см, а грузовой отсек может вместить до 0,7 м 3 груза. Если сложить второй ряд, объем увеличится до 1,5 м кубических.

В салоне BMW уделила особое внимание сенсорному и голосовому управлению с помощью изогнутого дисплея и интеллектуального персонального помощника на базе системы BMW iDrive 9, впервые представленной в BMW X1 M35i xDrive 2024 в июне этого года. Изогнутый центральный дисплей состоит из 10,25-дюймовой приборной панели и 10,7-дюймового информационно-развлекательного дисплея. Инструмент QuickSelect позволяет быстро активировать выбранные функции. Среди новых особенностей интерьера – камера, обращенная в салон, которая может делать фотографии и записывать видео.

Что касается двигателей, то 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель X2 xDrive28i, развивающий мощность 241 лошадиную силу. Этот двигатель позволяет кроссоверу разгоняться от 0 до 96 км/ч за 6,2 секунды. Версия X2 M35i xDrive предлагает более мощный 2,0-литровый агрегат мощностью 312 л.с., разгоняющий автомобиль этого за 5,2 секунды. Двигатель M35i оснащен более прочным коленчатым валом, оптимизированной подачей смазки в поршне и другими усовершенствованиями, повышающими производительность. Мощность X2 M35i xDrive в Европе составит всего 296 л.с. из-за норм выбросов.

Также есть электрическая версия BMW iX2xDrive30 мощностью 313 л.с. способна ускоряться до первой сотни за 5.6 секунды. Дизельная версия BMW X2 sDrive18d выдает 150 л. и ускоряется до сотни за 8.9 секунд.

Модели X2 оснащены исключительно семиступенчатой коробкой с двойным сцеплением. Коробка передач автоматически переключается в режим парковки при выключении двигателя, а электрический стояночный тормоз автоматически включается при парковке на склоне. Кроме того, коробка передач оснащена механическим дифференциалом повышенного трения, что обеспечивает максимальную тягу и стабильность управления.

Глобальное производство нового BMW X2 организовано на заводе компании в Регенсбурге.