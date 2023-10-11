Також представлена електрична версія кросовера. Продажі стартують у березні 2024 року.

Компанія BMW представила кросовер BMW X2 2024 модельного року, який надійде до дилерів у США у березні наступного року з новим дизайном та набором нових технологій. Світовий публічний дебют кросовера заплановано на Japan Mobility Show у Токіо, яка стартує 26 жовтня.

Читайте також: Продажі Mercedes-AMG та BMW M зросли майже на 60%

Салон став просторішим, місце для колін на задніх сидіннях збільшено на 3 см, а вантажний відсік може вмістити до 0,7 м 3 вантажу. Якщо скласти другий ряд, обсяг збільшиться до 1,5 м кубічних.

У салоні BMW приділила особливу увагу сенсорному та голосовому управлінню за допомогою вигнутого дисплея та інтелектуального персонального помічника на базі системи BMW iDrive 9, яка вперше була представлена у BMW X1 M35i xDrive 2024 у червні цього року. Вигнутий центральний дисплей складається з 10,25-дюймової панелі приладів і 10,7-дюймового інформаційно-розважального дисплея. Інструмент QuickSelect дозволяє швидко активувати вибрані функції. Серед нових особливостей інтер'єру – камера, звернена до салону, яка може робити фотографії та записувати відео.

Що стосується двигунів, то 2,0-літровий чотирициліндровий двигун X2 xDrive28i, що розвиває потужність 241 кінську силу. Цей двигун дозволяє кросоверу розганятися від 0 до 96 км/год за 6,2 секунд. Версія X2 M35i xDrive пропонує потужніший 2,0-літровий агрегат потужністю 312 к.с., який розганяє автомобіль цього за 5,2 секунди. Двигун M35i оснащений більш міцним колінчастим валом, оптимізованою подачею мастила в поршні та іншими удосконаленнями, що підвищують продуктивність. Потужність X2 M35i xDrive у Європі складе всього 296 л.с. через норми викидів.

Також є електрична версія BMW iX2xDrive30 потужністю 313 к.с здатна прискорюватись до першої сотні за 5.6 секунди. Дизельна версія BMW X2 sDrive18d видає 150 к.с. та прискорюється до сотні за 8.9 секунди.

Моделі X2 оснащені виключно семиступінчастою коробкою з подвійним зчепленням. Коробка передач автоматично перемикається в режим паркування при вимкненні двигуна, а електричне гальмо стоянки автоматично включається при паркуванні на схилі. Крім того, коробка передач оснащена механічним диференціалом підвищеного тертя, що забезпечує максимальну тягу та стабільність керування.

Глобальне виробництво нового BMW X2 проходитиме на заводі компанії в Регенсбурзі.