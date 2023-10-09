Європейським бестселером Mercedes-AMG несподівано став G-Class. Позашляховик готується до рестайлінгу, проте продажі не падають.

Аналітики Jato Dynamics поділилися статистикою продажів високопродуктивних суббрендів за шість місяців 2023 року.

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Попит на BMW M зріс на 58 відсотків, а кількість реєстрацій нових Mercedes-AMG збільшилася на 57 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найпопулярнішим AMG став культовий і дорогий G 63: частка потужних «Геліків» досягає 25 відсотків!

Mercedes-AMG реалізував у Європі за півроку 13,7 тисяч машин, причому зростання продажів в Аффальтербасі зобов'язані новому родстеру SL. Однак найбільше клієнтів зупинили свій вибір на AMG G 63: покупців не зупинила ні ціна (у Німеччині — від 187 тисяч євро), ні той факт, що незабаром у продаж надійде оновлена версія.

У конкурентів з BMW M продажі однорідніші: за півроку в Європі покупців знайшли 19,6 тисячі «емок». Непоганий попит зафіксований на супергібрид XM: за півроку придбали понад тисячу кросоверів за ціною від 178 тисяч євро. По той бік океану аналогічна ситуація: обидві німецькі марки б'ють рекорди продажів, і якщо у другому півріччі картина не зміниться, 2023 може стати для AMG і M найприбутковішим.

Однак не всі "заряджені" моделі однаково популярні. Покупці поки не виявляють інтересу до чотирьохциліндрових гібридів, що заряджаються AMG C 63 E Performance. Такі седани та універсали виявилися набагато дорожчими за BMW M3, і дилери скаржаться на обвал продажів після відмови від мотора V8.