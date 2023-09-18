Дизельний Mercedes-Benz E-Class можуть заборонити в ЄС, компанія зіткнулася з новими звинуваченнями у маніпуляціях із дизельними моторами.

Німецький автовиробник зіткнувся зі звинуваченнями у маніпуляціях із дизельними моторами – у центрі скандалу опинилася модель E-Class у модифікації 350 BlueTec.

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Федеральне управління автотранспорту Німеччини (KBA) вважає, що на дизельних автомобілях використовуються програми, які занижують реальні показники шкідливих викидів. Якщо компанія не вирішить «проблему», то E-Class 350 BlueTec буде заборонено до експлуатації та відкликано.

Як з'ясував Reuters, Mercedes-Benz отримав від KBA документ, згідно з яким автовиробник використовує програмні рішення для заниження реальних показників шкідливих викидів дизельних моторів, які нібито відповідають екологічному стандарту Євро-6. Згадуються три рішення, щонайменше два з яких втручаються в роботу двигуна під час тестів залежно від певних температурних параметрів. Mercedes-Benz зі свого боку заявив, що надає підтримку у розслідуванні KBA і вже розробив оновлення програмного забезпечення, яке має вирішити «проблему».

Це вже не вперше, коли до дизельного E-Class виникають претензії. Ще в 2021 році Mercedes-Benz звинувачували в установці шахрайського ПЗ, причому тоді йшлося про вісім програм, що зменшують обсяг реагенту AdBlue, що впорскується, необхідного для нейтралізації оксидів азоту.

У лютому 2023 року сотні британських власників автомобілів німецької марки зажадали від Mercedes-Benz грошової компенсації на тлі звинувачень у використанні технології заниження реального рівня викидів NOx. Тоді автовиробник не визнавав своєї провини і заявляв, що колективний позов власники подали, надихнувшись дизельним скандалом з концерном Volkswagen.