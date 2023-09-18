Дизельный Mercedes-Benz E-Class может быть запретен в ЕС, компания столкнулась с новыми обвинениями в манипуляциях с дизельными моторами.

Немецкий автопроизводитель столкнулся с обвинениями в манипуляциях с дизельными двигателями – в центре скандала оказалась модель E-Class в модификации 350 BlueTec.

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Федеральное управление автотранспорта Германии (KBA) считает, что на дизельных автомобилях используются программы, занижающие реальные показатели вредных выбросов. Если компания не решит проблему, то E-Class 350 BlueTec будет запрещен к эксплуатации и отозван.

Как выяснил Reuters, Mercedes-Benz получил от KBA документ, согласно которому автопроизводитель использует программные решения для занижения реальных показателей вредных выбросов дизельных моторов, якобы отвечающих экологическому стандарту Евро-6. Упоминаются три решения, по меньшей мере, два из которых вмешиваются в работу двигателя во время тестов в зависимости от определенных температурных параметров. Mercedes-Benz со своей стороны заявил, что оказывает поддержку в расследовании KBA и уже разработал обновление программного обеспечения, которое должно решить проблему.

Это уже не в первый раз, когда к дизельному E-Class возникают претензии. Еще в 2021 году Mercedes-Benz обвиняли в установке мошеннического ПО, причем тогда речь шла о восьми программах, уменьшающих объем впрыскиваемого реагента AdBlue, необходимого для нейтрализации оксидов азота.

В феврале 2023 г. сотни британских владельцев автомобилей немецкой марки потребовали от Mercedes-Benz денежной компенсации на фоне обвинений в использовании технологии занижения реального уровня выбросов NOx. Тогда автопроизводитель не признавал свою вину и заявлял, что коллективный иск владельцы подали, вдохновившись дизельным скандалом с концерном Volkswagen.