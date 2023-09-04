E-Class All-Terrain – это последняя модификация из линейки Е-класса, показанная производителем на выставке в Мюнхене.

Внедорожные элементы дизайна Mercedes-Benz E-Class All-Terrain включают уникальную переднюю решетку радиатора, специальные бамперы, глянцевую хромированную переднюю и заднюю защиту днища, а также темно-серые накладки колесных арок.

С полным приводом 4MATIC, увеличенным дорожным просветом благодаря пневматической подвеске AIRMATIC в стандартной комплектации, а также программе вождения по бездорожью новый E-Class All-Terrain легко будет проезжать не только по асфальтовым, но и по грунтовым дорогам. Дополнительно для этих нужд универсал оборудован прозрачным капотом, как часть камеры 360°.

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Новый E-Class All-Terrain отмечает свою мировую премьеру на IAA Mobility в Мюнхене, дополняя семейство E-Class. Он начнет поступать в дилерские центры с первого квартала 2024 года.

По сравнению с обычным E-Class Estate, модель All-Terrain больше только по высоте. Он почти такой же в длину – 4950 миллиметров. Новый E-Class All-Terrain на 28 миллиметров шире предыдущей модели. Это делает путешествие еще более комфортным для пассажиров на заднем сиденье, у которых теперь 1519 мм места для локтей. Колесная база выросла на 22 мм до 2961 мм, что создает больше места для колен и ног сзади.

Спортивная задняя часть скрывает грузы от 615 до 1830 литров (модель с подзарядкой от электросети: 460–1675 литров). Спинки сидений складываются в пропорции 40:20:40. Ими управляют с помощью двух кнопок слева и справа от спинки заднего сиденья. Задняя дверь EASY-PACK стандартная.

Новый E-Class All-Terrain стандартно оснащен пневматической подвеской AIRMATIC. Эта система совмещает пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами ADS+ для максимальной чувствительности. Характеристики амортизаторов автоматически изменяются на каждом отдельном колесе на стадиях сжатия и отскока. Сложная сенсорная технология и алгоритмы адаптируют амортизаторы к поверхности дороги, чтобы удар от столкновения с неровностью, например одной шиной, не распространялся на всю ось и салон.

Благодаря полному контролю уровня AIRMATIC поддерживает постоянный дорожный просвет независимо от погрузки автомобиля, приспосабливаясь к условиям при необходимости. Чтобы снизить сопротивление воздуха и повысить экономию топлива, при работе в программе вождения COMFORT автомобиль автоматически опускается на 15 миллиметров, когда скорость достигает 120 км/ч.

Кстати говоря чтобы победить в конкурсе ретрокаров, Mercedes-Benz разобрали в винтик.

С момента выхода на рынок существует три варианта повода: дизель, бензин и гибридная версия. Модели из ДВС оснащены четырех- и шестицилиндровыми двигателями семейства модульных двигателей Mercedes-Benz (FAME). Дизельный и бензиновый варианты являются мягкими гибридами. Новая батарея повысила мощность электродвигателя с 15 до 17 кВт, а крутящий момент наддува до 205 Нм.

Электрическая мощность 95 кВт (129 л.с.) и полностью электрический запас хода до 100 километров (WLTP) позволят водителям гибридной модели с подзарядкой от электросети совершать путешествия без использования двигателя внутреннего сгорания – даже в режиме бездорожья. Высокая удельная мощность гибридного привода снабжается синхронным двигателем с постоянным внутренним ротором.

Пиковый крутящий момент 440 Нм электродвигателя готов к работе с самого начала, что обеспечивает высокую маневренность при движении вместе с динамическими характеристиками вождения. Полная электрическая мощность доступна до 140 км/ч, после чего скорость плавно ограничивается. Высокотехнологичной особенностью является интеллектуальный электромеханический усилитель тормозов. Это гарантирует, что тормозная система совмещает электрическую рекуперацию с гидравлическим тормозом для максимальной эффективности.