Модель 540 K 1937 года выпуска для тогдашнего короля Афганистана получила самую высокую награду на престижной выставке суперкаров Pebble Beach в США.

Этот Mercedes-Benz 540K заказал в мае 1937 года Мохаммед Захир Шах, находившийся тогда на королевском троне Афганистана. Через три месяца король получил автомобиль, ездил на нем до тех пор, пока машину не выклянчил зять. Тот с королевской дочерью жил в Великобритании, куда в 1950 году отправился автомобиль.

Правда, через три года подаренная игрушка надоела и автомобиль продали американскому коллекционеру. Всего этот автомобиль побывал у пяти владельцев. Последний из них приобрел королевский 540K в прошлом году за 9,9 миллиона долларов на аукционе в Пеббл-Бич.

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Нынешний владелец автомобиля Джим Паттерсон имеет большую коллекцию классических автомобилей и получил награду Best of Show на Pebble Beach в 2010 году со своим родстером Delage D8 S de Villars, а в 2015 году со своим Isotta Fraschini Tipo 8A Worblaufen Cabriolet. Теперь он взял на этом престижном конкурсе еще одну награду.

Правда, к этому коллекционер долго готовился. Через несколько месяцев после прошлогоднего аукциона 540 K Special Roadster был восстановлен в соответствии с самыми строгими стандартами подлинности компанией RM Auto Restoration, тесно сотрудничающей с Mercedes-Benz Classic Center.

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Помимо профессиональной поддержки экспертов Mercedes-Ben Heritage, важную роль при работе над автомобилем сыграло детальное документирование истории королевского спортивного автомобиля в архивах Mercedes-Benz Classic в Фелльбахе. В мире насчитывается всего три таких автомобиля.

Напомним, каждый экспертный отчет автопроизводителя является уникальным документом оригинальности из всех архивных исследований, анализа самого транспортного средства, а также использованных материалов. Это составляет основу детального описания истории автомобиля и точной оценки его подлинности, создает биографию транспортного средства.

"540 K Special Roadster, получивший титул "Лучший на выставке" на Pebble Beach Concours d'Elegance, увенчивает огромную привязанность RM Auto Restoration и Mercedes-Benz Heritage в восстановлении этого выдающегося автомобиля. Мы гордимся тем, что внесли вклад в эту историю успеха" благодаря уникальному опыту нашего классического центра и архива", – сказал после победы руководитель Mercedes-Benz Heritage Маркус Брейтшвердт.