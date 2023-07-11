Новая функция Mercedes-Benz способна автоматически совершить обгон более медленных автомобилей.

Автоматическое изменение полосы движения, получившее аббревиатуру ALC, уже доступно в C-классе, E-классе и S-классе, а также во всех автомобилях Mercedes Benz серии EQ, продаваемых в США и Канаде. Теперь компания предлагает дальнейшее интеллектуальное развитие своей системы помощи при вождении в диапазоне SAE-Level 2 для Европы, адаптировав этот функционал к европейским дорожным ситуациям.

К потребителям этот продукт поступит одновременно с постановкой первых единиц нового E-класса и будет работать по дорогам с разметкой и структурно разделенными полосами движения.

Система помогает водителю, а не освобождает его от управления

Функция ALC встроена в активную систему поддержки дистанций DISTRONIC и является неотъемлемой частью помощи при рулевом управлении. Если впереди двигается большой автомобиль, то запрограммированный бортовой компьютер системы может сам инициировать маневр в диапазоне скоростей 80-140 км/ч и полностью автоматически завершить обгон. Правда, осуществит это при условии, если обнаружена разметка полосы движения и достаточно места для такого маневра.

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Обязательным условием является дорога с ограниченной скоростью и оснащенный навигацией MBUX автомобиль. Система не требует от водителя каких-либо дополнительных действий для автоматического изменения полосы движения. Она также помогает при съездах и смене шоссе.

Для автоматической смены полосы движения система должна видеть нанесенную разметку и четкие контуры своей и соседних полос движения. Скриншот с видео производителя

В любом случае при автоматическом изменении полосы движения в системе SAE-Level 2 ответственность остается за водителем и его руки должны оставаться на рулевом колесе. Это требование Mercedes-Benz, считающего безопасность главным приоритетом.

"В течение многих лет Mercedes-Benz устанавливает стандарты автоматизированного вождения и программы помощи водителю. Сегодня мы предлагаем более комфортное вождение системой помощи водителю с автоматическим изменением полосы движения", - комментирует новость член правления Mercedes-Benz Group AG, технический директор по развитию Маркус Шефер.

DISTRONIC регулирует скорость

В диапазоне SAE-Level 2 Mercedes-Benz полагается на Active Distance Assist DISTRONIC с Active Steering Assist в частично автоматизированном режиме, помогая водителю управлять автомобилем на скорости до 210 км/ч.

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Система работает на всех видах дороги. На скорости до 130 км/ч помощник рулевого управления реагирует даже на чуть видимую дорожную разметку. DISTRONIC автоматически регулирует скорость, выбирает расстояние до автомобиля спереди и помогает перезапустить двигатель в пробках с частыми остановками.

Упомянутый в комментарии Маркуса Шефера функционал DRIVE PILOT на сегодняшний день остается единственной в мире системой с международным допуском для высокоавтоматизированного движения (SAE-Level 3). Она позволяет клиентам передавать системные задания в условиях интенсивного движения или пробок на соответствующих участках автомагистрали со скоростью до 60 км/ч.

На дорогах США и Канады функция "Автоматическая смена полосы движения" уже протестирована и хорошо себя зарекомендовала в тех дорожных обстоятельствах. Настал черед европейских автобанов

Клиенты тогда могут использовать это время на что-то другое, сосредоточиться на второстепенных действиях. С мая 2022 года DRIVE PILOT доступен в Германии для моделей S-класса и E-класса.

На рынке США DRIVE PILOT будет доступен в настройках для моделей S-класса и E-класса 2024 модельного года. Скорее всего, первые такие автомобили будут доставлены клиентам в конце 2023 года. Кроме этого, Mercedes-Benz также стал первым автопроизводителем, получившим соответствующее одобрение в американских штатах Калифорния и Невада.

Безопасность прежде всего

Mercedes-Benz считается лидером по установлению стандартов безопасности транспортных средств с помощью технических инноваций, в т.ч. законодателем инноваций в безопасном "ручном" вождении. Примеров много.

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Взять хотя бы ABS (1978 г., S-класс W116), подушки безопасности (1981 г., S-класс W126) или ESP® (1995 г. S-купе C140). Mercedes-Benz первым дал рынку эти и другие инновации на территории безопасности транспортных средств.

Это же относится и к системам помощи при вождении: Mercedes-Benz первым продемонстрировал систему контроля приближения DISTRONIC (1998 г., S-класс W220), которая теперь является системой SAE-Level 1. Бренд с трехлучевой звездой также уже много лет устанавливает стандарты функции SAE-Level 2.

Обзор уровней SAE от уровня 1 до уровня 5 с включением системы автоматического изменения полосы (ALC) как системы уровня 2, где ответственность за вождение всегда лежит на водителе. Фотоиллюстрация: Mercedes-Benz

Кроме того, большое внимание уделяется безопасности и надежности при вождении с высокой степенью автоматизации (SAE-уровень 3). Упомянутый DRIVE PILOT базируется на системной архитектуре, что позволяет безопасно управлять разными ситуациями, которые могут возникнуть в любое время.

Четыре основных постулата управления включают тормозную, рулевую системы, источник питания и часть сенсорной системы. Здесь, в частности, без радара и камеры не обойтись, как без использования LiDAR. Ситуационные дефициты одного датчика могут компенсироваться характеристиками других. Благодаря этой конструкции системы, ориентированной на безопасность, Mercedes-Benz устанавливает совершенно новые стандарты автоматизированного управления. Однако есть одно НО…

Производитель отмечает, что нынешние системы помощи SAE 1 и 2 призваны содействовать водителю в пути, облегчить ему труд, но никак не освобождают его от управления и ответственности.

Авто24 напоминает, что правило "Не уверен - не обгоняй!" отбрасывать пока рано. Фото: Mercedes-Benz