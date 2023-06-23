Подзарядившись истоками культового C 111 с далеких 1970-х годов, Mercedes-Benz представил футуристический концепт-кар Vision One-Eleven, сочетающий в себе увлекательный дух эстетики с передовыми технологиями электропривода.

Вхождение в эпоху полной электрификации транспорта побудило Mercedes-Benz к поиску новых решений. МВ взял за основу двигатели с осевым потоком от британского производителя аккумуляторов YASA, обеспечивающих беспрецедентную удельную мощность и существенно превосходящие традиционные радиальные двигатели на уже существующих электромобилях.

Такие моторы не только более производительные, но и удивительно легкие, что выделит «меринов» в группе электротяговых машин.

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Команда дизайнеров Mercedes-Benz уже в виртуальной тестовой модели салона автомобиля стерла границы между физическим и цифровым мирами. Такое решение способствовало появлению бесшовной интеграции физического интерьера автомобиля и интересного цифрового интерфейса, выводя опыт вождения на беспрецедентный уровень.

Передняя часть концепт-кар Vision One-Eleven в виде революционной овальной панели украшена пикселизированными светодиодами, напоминающими противотуманные фары C111. Они придают футуристический стиль и одновременно являются средством отображения сообщений для повышения безопасности и коммуникации с пешеходами и другими водителями.

Аналогичная панель в задней части. Пиксельные узоры на непрозрачных окнах отмечают авангардную привлекательность концептуальной модели.

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В моторной нише разместился вышеупомянутый необычный двигатель с осевым потоком, созданный в результате сотрудничества Mercedes-Benz с YASA. Это новое слово в технологиях, которые помогут МВ стать лидером в области электромобилей.

Фото: пресс-служба Mercedes-Benz