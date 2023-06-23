Підзарядившись витоками культового C 111 з далеких 1970-х років, Mercedes-Benz презентував футуристичний концепт-кар Vision One-Eleven, що поєднує у собі захоплюючий дух естетики з передовими технологіями електроприводу.



Входження в епоху повної електрифікації транспорту спонукало Mercedes-Benz до пошуку нових рішень. МВ взяв за основу двигуни з осьовим потоком від британського виробника акумуляторів YASA, що забезпечують безпрецедентну питому потужність і суттєво перевершують традиційні радіальні двигуни на вже існуючих електромобілях.

Такі мотори не тільки продуктивніші, а й напрочуд легкі, що виділить «меринів» у групі електротягових машин.

Також читайте Mercedes-Benz підсів на інновації

Команда дизайнерів Mercedes-Benz вже у віртуальній тестовій моделі салону автомобіля стерла межі між фізичним та цифровим світами. Таке рішення сприяло появі безшовної інтеграції фізичного інтер'єру автомобіля та цікавого цифрового інтерфейсу, що виводять досвід водіння на безпрецедентний рівень.

Передня частина концепт-кар Vision One-Eleven у вигляді революційної овальної панелі прикрашена пікселізованими світлодіодами, що нагадують протитуманні фари C111. Вони надають футуристичний стиль і водночас є засобом відображення повідомлень для підвищення безпеки та комунікації з пішоходами й іншими водіями.

Аналогічна панель у задній частині. Піксельні візерунки на непрозорих вікнах наголошують на авангардній привабливості концептуальної моделі.

Також читайте Автівки тепер можуть спілкуватися між собою

У моторній ніші розмістився згаданий вище незвичайний двигун з осьовим потоком, створений у результаті співпраці Mercedes-Benz із YASA. Це – нове слово у технологіях, які допоможуть МВ стати лідером у галузі електромобілів.

Фото: прес-служба Mercedes-Benz