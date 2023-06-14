20 інновацій у цьому демонстраторі технологій зосереджені на людях.

Відкрита інноваційна екосистема Software République, створена шістьма великими компаніями (Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics і Thales), має за мету запустити 10 нових послуг і продуктів, інкубувати 50 або більше стартапів і пропонувати послуги в більш ніж 50 географічних регіонах по всьому світу до 2025 року.

Один з таких продуктів – концепт-кар H1st vision (Human First vision). Він містить інноваційні технології, які ілюструють її орієнтоване на людину бачення мобільності майбутнього.

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Це революція у сфері мобільності, яка об'єднує 20 конкретних, практичних інновацій.

Як зазначають розробники, цей фізичний транспортний засіб має віртуальну копію-двійника у цифровому всесвіті. В ньому системи, які наразі є незалежними (інфраструктура, енергетика, державні служби, користувачі різних категорій), спілкуються між собою.

Завдяки взаємозв'язку з навколишнім середовищем, H1st vision знаходиться в постійному діалозі з цифровими та фізичними екосистемами. Таким чином розробники показують своє бачення мобільності завтрашнього дня.

20 інновацій у цьому демонстраторі технологій зосереджені на людях. Всі вони діючі: піклуються про водія, його пасажирів та інших учасників дорожнього руху.

Наприклад, у H1st vision:

абсолютно новий і безпечний біометричний контроль доступу

унікальний звуковий супровід у салоні

оптимізований запас ходу та заряджання автомобіля

монітор і асистент здоров'я водія та автомобіля

попереджувальні сповіщення для захисту пасажирів та інших людей на дорозі.



H1st vision розробила команда зі 100 осіб за рекордні шість місяців. За допомогою цієї функціональної віртуальної та реальної концепції Software République демонструє актуальність моделі відкритих інновацій для інкубації справжніх промислових проектів, які допомагають перетворити Європу на видатний центр мобільності майбутнього.