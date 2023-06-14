20 инноваций в этом демонстраторе технологий сосредоточены на людях.

Открытая инновационная экосистема Software République, созданная шестью крупными компаниями (Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics и Thales), имеет целью запустить 10 новых услуг и продуктов, инкубировать 50 или более стартапов и предлагать услуги более по всему миру до 2025 года.

Один из таких продуктов – концепт-кар H1st vision (Human First vision). Он содержит инновационные технологии, иллюстрирующие ее видение мобильности будущего.

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Это революция в сфере мобильности, объединяющая 20 конкретных, практических инноваций.

Как отмечают разработчики, это физическое транспортное средство имеет виртуальную копию-двойника в цифровой вселенной. В нем системы, которые являются независимыми (инфраструктура, энергетика, государственные службы, пользователи разных категорий), общаются между собой.

Благодаря взаимосвязи с окружающей средой H1st vision находится в постоянном диалоге с цифровыми и физическими экосистемами. Таким образом, разработчики показывают свое видение мобильности завтрашнего дня.

20 инноваций в этом демонстраторе технологий сосредоточены на людях. Все они действуют: заботятся о водителе, его пассажирах и других участниках дорожного движения.

Например, в H1st vision:

совершенно новый и безопасный биометрический контроль доступа

уникальное звуковое сопровождение в салоне

оптимизированный запас хода и зарядка автомобиля

монитор и ассистент здоровья водителя и автомобиля

уведомления для защиты пассажиров и других людей на дороге.



H1st vision разработала команда из 100 человек за рекордные шесть месяцев. С помощью этой функциональной виртуальной и реальной концепции, Software République демонстрирует актуальность модели открытых инноваций для инкубации настоящих промышленных проектов, которые помогают превратить Европу в выдающийся центр мобильности будущего.