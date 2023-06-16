Mercedes-Benz впроваджує ChatGPT в автомобілях з медіасистемою MBUX для клієнтів у США за допомогою сервісу Microsoft Azure OpenAI.

Mercedes-Benz продовжує розширювати використання штучного інтелекту та інтегрує його в систему голосового керування своїми автомобілями. Виробник сподівається, що голосове керування стане ще більш інтуїтивно зрозумілим. Додаткова бета-програма стартує 16 червня 2023 року в США для більш ніж 900 000 автомобілів, оснащених інформаційно-розважальною системою MBUX.

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Клієнти можуть взяти участь у програмі через додаток Mercedes me або безпосередньо з автомобіля, скориставшись голосовою командою "Привіт, Мерседес, я хочу приєднатися до бета-програми”.

Розгортання бета-програми відбуватиметься онлайн. Mercedes-Benz інтегрує ChatGPT через Azure OpenAI Service, використовуючи можливості хмарної платформи Microsoft і платформи штучного інтелекту корпоративного рівня.

ChatGPT доповнює існуюче інтуїтивне голосове керування через Hey Mercedes. У той час як більшість голосових помічників обмежуються заздалегідь визначеними завданнями і відповідями, ChatGPT використовує велику мовну модель, щоб значно поліпшити розуміння природної мови і розширити теми, на які він може відповідати.

Тому користувачі отримають голосового помічника, який не тільки приймає природні голосові команди, але й може вести бесіди. Незабаром учасники, які запитають у голосового помічника подробиці про місце призначення, запропонують новий рецепт вечері або дадуть відповідь на складне питання, отримають більш вичерпну відповідь – не відриваючи рук від керма і не відриваючи очей від дороги.