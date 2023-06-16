Mercedes-Benz внедряет ChatGPT в автомобилях с медиасистемой MBUX для клиентов в США с помощью Microsoft Azure OpenAI.

Немецкий производитель Mercedes-Benz продолжает расширять использование искусственного интеллекта и интегрирует его в систему голосового управления своими автомобилями. Производитель надеется, что голосовое управление станет еще более интуитивно понятным. Дополнительная бета-программа стартует 16 июня 2023 года в США для более 900 000 автомобилей, оснащенных информационно-развлекательной системой MBUX.

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Клиенты могут принять участие в программе через приложение Mercedes me или непосредственно из автомобиля, воспользовавшись голосовой командой "Привет, Мерседес, я хочу присоединиться к бета-программе".

Развертывание бета-программы будет происходить онлайн. Mercedes-Benz интегрирует ChatGPT через Azure OpenAI Service, используя возможности облачной платформы Microsoft и платформы искусственного интеллекта корпоративного уровня.

ChatGPT дополняет существующее интуитивное голосовое управление через Hey Mercedes. В то время как большинство голосовых помощников ограничиваются заранее определенными задачами и ответами, ChatGPT использует большую языковую модель, чтобы значительно улучшить понимание природного языка и расширить темы, на которые он может отвечать.

Поэтому пользователи получат голосовой помощник, который не только принимает естественные голосовые команды, но и может вести беседы. Вскоре участники, которые спросят у голосового помощника подробности о месте назначения, предложат новый рецепт ужина или ответят на сложный вопрос, получат более исчерпывающий ответ – не отрывая рук от руля и не отрывая глаз от дороги.