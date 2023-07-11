Нова функція Mercedes-Benz спроможна автоматично здійснити обгін більш повільних автомобілів.

Автоматична зміна смуги руху, що отримала абревіатуру ALC, вже доступна в C-класі, E-класі та S-класі, а також у всіх автомобілях Mercedes Benz серії EQ, які продаються в США та Канаді. Тепер компанія пропонує подальший інтелектуальний розвиток своєї системи допомоги при водінні в діапазоні SAE-Level 2 для Європи, адаптувавши цей функціонал до європейських дорожніх ситуацій.

До споживачів цей продукт надійде одночасно з постановкою перших одиниць нового E-класу і працюватиме на дорогах з розміткою та структурно розділеними смугами руху.

Система допомагає водієві, а не звільняє його від управління

Функція ALC інтегрована в активну систему підтримки дистанцій DISTRONIC і є невід’ємною частиною допомоги при рульовому управлінні. Якщо попереду рухається великий автомобіль, то запрограмований бортовий комп’ютер системи може сам ініціювати маневр в діапазоні швидкостей 80–140 км/год і повністю автоматично завершити обгін. Щоправда, здійснить це за умови, якщо виявлено розмітку смуги руху і є достатньо місця для такого маневру.

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Обов'язковою умовою є дорога з обмеженою швидкістю та оснащений навігацією MBUX автомобіль. Система не вимагає від водія якихось додаткових дій для виконання автоматичної зміни смуги руху. Вона також допомагає при з'їздах і зміні шосе.

Для автоматичної зміни смуги руху система має бачити нанесену розмітку і чіткі контури своєї та сусідніх смуг руху. Скриншот з відео виробника

За будь-яких обставин під час автоматичної зміни смуги руху в системі SAE-Level 2 відповідальність залишається за водієм і його руки повинні залишатися на рульовому колесі. Це – вимога Mercedes-Benz, який вважає безпеку головним пріоритетом.

"Протягом багатьох років Mercedes-Benz встановлює стандарти автоматизованого водіння і програми допомоги водієві. Сьогодні ми пропонуємо більш комфортне водіння системою допомоги водієві з автоматичною зміною смуги руху", — коментує новину член правління Mercedes-Benz Group AG, технічний директор з розвитку Маркус Шефер.

DISTRONIC регулює швидкість

У діапазоні SAE-Level 2 Mercedes-Benz покладається на Active Distance Assist DISTRONIC з Active Steering Assist в частково автоматизованому режимі, допомагаючи водієві керувати автомобілем на швидкості до 210 км/ч.

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Система працює на всіх типах дороги. На швидкості до 130 км/год асистент рульового управління реагує навіть на ледве видиму дорожню розмітку. DISTRONIC автоматично регулює швидкість, обирає відстань до автомобіля попереду і допомагає перезапустити двигун в пробках з частими зупинками.

Згаданий у коментарі Маркуса Шефера функціонал DRIVE PILOT на сьогодні залишається єдиною у світі системою з міжнародним допуском для високоавтоматизованого руху (SAE-Level 3). Вона дозволяє клієнтам передавати системні завдання в умовах інтенсивного руху або заторів на відповідних ділянках автомагістралі зі швидкістю до 60 км/год.

На дорогах США та Канади функція «Автоматична зміна смуги руху» вже протестована і добре себе зарекомендувала в тих дорожніх обставинах. Настала черга європейських автобанів

Клієнти тоді у змозі використати цей час на щось інше, зосередитись на другорядних діях. З травня 2022 року DRIVE PILOT доступний у Німеччині для моделей S-класу та E-класу.

На ринку США DRIVE PILOT буде доступний в опції для моделей S-класу та E-класу 2024 модельного року. Швидше за все, перші такі автомобілі будуть доставлені клієнтам наприкінці 2023 року. Окрім цього, Mercedes-Benz також став першим автовиробником, хто отримав відповідне схвалення в американських штатах Каліфорнія і Невада.

Безпека передусім

Mercedes-Benz вважається лідером у встановленні стандартів безпеки транспортних засобів за допомогою технічних інновацій, у т.ч. законодавцем інновацій у безпечному "ручному" водінні. Прикладів чимало.

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Взяти хоча б ABS (1978 р., S-Клас W116), подушки безпеки (1981 р., S-Клас W126) або ESP® (1995 р. S-Купе C140). Mercedes-Benz першим дав ринку ці та інші інновації на терені безпеки транспортних засобів.

Це ж відноситься і до систем допомоги при водінні: Mercedes-Benz першим продемонстрував систему контролю наближення DISTRONIC (1998 р., S-клас W220), яка тепер є системою SAE-Level 1. Бренд з трипроменевою зіркою також вже багато років встановлює стандарти для функції SAE-Level 2.

Огляд рівнів SAE від рівня 1 до рівня 5 із включенням системи автоматичної зміни смуги (ALC) як системи рівня 2, де відповідальність за водіння завжди лежить на водієві. Фотоілюстрація: Mercedes-Benz

Окрім цього, велика увага приділяється безпеці та надійності при водінні з високим ступенем автоматизації (SAE-рівень 3). Згаданий DRIVE PILOT базується на системній архітектурі, що дозволяє безпечно керувати різними ситуаціями, які можуть виникнути в будь-який час.

Чотири основні постулати управління включають гальмівну, рульову системи, джерело живлення та частину сенсорної системи. Тут, зокрема, без радара і камери не обійтися, як і без використання LiDAR. Ситуаційні дефіцити одного датчика можуть бути компенсовані характеристиками інших. Завдяки цій конструкції системи, орієнтованої на безпеку, Mercedes-Benz встановлює абсолютно нові стандарти автоматизованого керування. Однак є одне АЛЕ…

Виробник наголошує, що нинішні системи допомоги SAE 1 та 2 покликані сприяти водієві у дорозі, полегшити йому працю, але аж ніяк не звільняють його від управління та відповідальності.

Авто24 нагадує, що давнє-предавнє правило “Не впевнений – не обганяй!” відкидати допоки рано. Фото: Mercedes-Benz