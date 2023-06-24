Останнє опитування автомобілістів показало, що вони схиляються не стільки до технологій автономного водіння, скільки до розширених можливостей автоматизованої системи безпеки ADAS.

Висновки експертів S&P Global Mobility співпали з результатами, зібраними Центром досліджень ААА. Обидві аналітичні служби запевняють, що автопілот допоки водіїв лякає. Це виливається у тривожний симптом для виробників автономних транспортних засобів: 68% респондентів бояться керувати безпілотним автомобілем, що на 13% більше аналогічного дослідження торік.

"Ми не очікували такого різкого падіння довіри порівняно з попередніми роками. Хоча з урахуванням кількості гучних аварій, що сталися через надмірну залежність від сучасних автомобільних технологій, це не дивно», - підкреслив директор автомобільних досліджень AAA Грег Бреннон.

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І хоча довіра автомобілістів до технологій автономного керування впала, окремі виробники вже запускають системи автономного керування 3-го рівня. Mercedes-Benz у цьому напрямку навіть обігнав свого найближчого конкурента Tesla: опціонально 3-й рівень автопілота виробник обіцяє для S-класу та седана EQS вже у наступному році.

Автономний автомобіль краще вибиратиме швидкість і майстерніше маневруватиме в заторах, витрачаючи при цьому менший ресурс енергії. Фото: neurohive.io

Більшість експертів з розумінням сприйняли ставлення водіїв до автопілота й визнало, що автономного транспортного засобу ще не існує. Головна проблема в тому, автономія сама навчається, адаптується, тобто це справжнісінький штучний інтелект. Цього жодним виробником не досягнуто.

Допоки маємо автоматизований транспортний засіб, що на автономію ніяк не тягне… Фото: CarBuzz.com

Натомість є автоматизований транспортний засіб, що реагує на ситуацію за допомогою штучного програмування: автоматизовані ТЗ роблять тільки те, що прописано рядком коду. Скажімо, розширена функція допомоги водієві у вигляді автоматичного гальмування.

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Згаданий вище 3-й рівень автономного керування передбачає, що автомобіль буде контролювати своє оточення, прискорюватися, гальмувати, змінювати смугу руху. Водієві при цьому можна не триматися за кермо.

Частково 4-й рівень дасть автономію, оскільки машина починає думати, аналізувати складні ситуації та оминати проблеми. Але при цьому безпілотний автомобіль не позбавляється керма. І тільки 5-й рівень стане піком самостійної їзди ТЗ, йому вже не потрібні кермо та водій.

Це не дуже близька перспектива, але вона колись стане реальною: автомобілю з водієм за кермом залишать спеціальні треки для відчуття свободи і... не пустять на дороги загального користування. Фото: Baidu

І хочу до цього ще дуже далеко, людство почало задумуватися: з приходом реального автопілота водій перестає бути водієм, він стає пасажиром і втрачає свободу. Попереду нас чекає суперництво людських факторів та штучного інтелекту. Останній може перемогти, запропонувавши безпеку на дорогах та комфорт у дорозі.