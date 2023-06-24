Последний опрос автомобилистов показал, что они склоняются не столько к технологиям автономного вождения, сколько к расширенным возможностям автоматизированной системы безопасности ADAS.

Выводы экспертов S&P Global Mobility совпали с результатами, собранными Центром исследований ААА. Обе аналитические службы уверяют, что автопилот пока водителей пугает. Это выливается в тревожный симптом для производителей автономных транспортных средств: 68% респондентов боятся управлять беспилотным автомобилем, что на 13% больше аналогичного исследования в прошлом году.

"Мы не ожидали такого резкого падения доверия по сравнению с предыдущими годами. Хотя с учетом количества громких аварий, произошедших из-за чрезмерной зависимости от современных автомобильных технологий, это не удивительно", - подчеркнул директор автомобильных исследований AAA Грег Бреннон.

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И хотя доверие автомобилистов к технологиям автономного управления упало, отдельные производители уже запускают системы автономного управления 3-го уровня. Mercedes-Benz в этом направлении даже обогнал своего ближайшего конкурента Tesla: опционально 3-й уровень автопилота производитель обещает для S-класса и седана EQS уже в следующем году.

Автономный автомобиль будет лучше выбирать скорость и более мастерски маневрировать в пробках, тратя при этом меньший ресурс энергии. Фото: neurohive.io

Большинство экспертов с пониманием восприняли отношение водителей к автопилоту и признали, что автономного транспортного средства еще не существует. Главная проблема в том, что автономия сама учится, адаптируется, то есть это самый настоящий искусственный интеллект. Этого никто производителей еще не получил.

Пока есть автоматизированное транспортное средство, которое на автономию никак не тянет… Фото: CarBuzz.com

Вместо этого есть автоматизированное транспортное средство, реагирующее на ситуацию с помощью искусственного программирования: автоматизированные ТС делают только то, что прописано строкой кода. Скажем, расширенная функция помощи водителю в виде автоматического торможения.

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Упомянутый выше 3-й уровень автономного управления предполагает, что автомобиль будет контролировать свое окружение, ускоряться, тормозить, изменять полосу движения. Водителю при этом можно не держаться за руль.

Частично 4-й уровень даст автономию, поскольку машина начинает думать, анализировать сложные ситуации и обходить проблемы. Но при этом беспилотный автомобиль не лишается руля. И только 5-й уровень станет пиком самостоятельной езды ТС, ему уже не нужен руль и водитель.

Это не очень близкая перспектива, но она когда-нибудь станет реальной: автомобилю с водителем за рулем оставят специальные треки для ощущения свободы и... не пустят на дороги общего пользования. Фото: Baidu

И хотя до этого еще очень далеко, человечество начало задумываться: с приходом реального автопилота водитель перестает быть водителем, становится пассажиром и теряет свободу. Впереди нас ждет соперничество человеческих факторов и искусственного интеллекта. Последний может победить, предложив безопасность на дорогах и комфорт в дороге.