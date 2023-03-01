Автомобили Ford будут самостоятельно доставаться штрафплощадок, если владелец не оплатил кредит.

Ford Motor подал в американское ведомство патентов и товарных знаков патент под названием «Системы и методы изъятия транспортного средства». В нем говорится о системе, которая позволит решать проблему с должниками по автокредитам.

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В частности банк сможет дистанционно забирать автомобиль должника и доставлять на собственную стоянку с помощью автономной системы управления. При этом без использования эвакуатора и без согласия собственника. Но прибегать к крайней мере все же будут только после использования всех менее радикальных методов, таких как уведомление о задержке выплаты.

Также патентом предусмотрены промежуточные меры стимулирования. К примеру, отключение круиз-контроля, кондиционера и мультимедийной системы, неприятные звуковые сигналы в салоне и даже выведение из строя двигателя и блокировка дверей.

Для этого планируется использовать специальный компьютер, который будет контролировать банк, выдавший кредит. Он может быть установлен при сборке автомобиля и активирован «по воздуху». Но реализация этой идеи в серийных автомобилях станет возможна только после создания полноценного автопилота.