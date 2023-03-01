Автомобілі Ford самостійно діставатимуться штрафмайданчиків, якщо власник не сплатив за кредитом.

Ford Motor подав до американського відомства з патентів та товарних знаків патент під назвою «Системи та методи вилучення транспортного засобу». В ньому йдеться про систему, яка дозволить розв'язувати проблему з боржниками за автокредитами.

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Зокрема банк, зможе дистанційно забирати автомобіль боржника та доправляти на власну стоянку за допомогою автономної системи управління. Причому без використання евакуатора та без згоди власника. Але вдаватися до крайньої міри все ж таки будуть тільки після використання всіх менш радикальних методів, таких як повідомлення про затримку виплати.

Також патентом передбачено проміжні заходи стимулювання. Наприклад, відключення круїз-контролю, кондиціонера та мультимедійної системи, неприємні звукові сигнали в салоні і навіть виведення з ладу двигуна та блокування дверей.

Для цього планують використовувати спеціальний комп’ютер, який контролюватиме банк, який видав кредит. Він може бути встановлений при складанні автомобіля та активований «по повітрю». Але реалізація цієї ідеї в серійних автомобілях стане можливою лише після створення повноцінного автопілота.