Київ Цифровий інтегрувався з Дією. Тепер забрати евакуйоване авто буде простіше.

Цифрові додатки країни обʼєдналися. У застосунку “Київ Цифровий” тепер доступний шеринг водійського посвідчення та техпаспорта. Це означає, водії зможуть швидше викупити назад евакуйоване авто.

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Як це працює

Після евакуації авто вам надійде push-сповіщення. Відкрийте його та клікніть «Отримати автомобіль». Додайте водійські документи через “Дію”. Вкажіть дату, коли заберете авто. Сплатіть штраф. Отримайте QR-код для повернення авто.

Щоб надійшло сповіщення, вкажіть номер авто у профілі застосунку “Київ Цифровий”. В іншому разі потрібно натиснути на кнопку «К» внизу головного екрана, обрати сервіс «Евакуація», «Перевірити автомобіль» та ввести номер авто.

Раніше, щоб забрати евакуйовану машину, треба було фотографувати документи та очікувати на рішення інспектора. З Дією «послуга» стала майже автоматичною.